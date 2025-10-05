Política
Colau denuncia el «tracte denigrant» d'Israel i que s'han «violat tots els drets» dels activistes de la Flotilla
El regidor d'ERC Jordi Coronas titlla l'estat hebreu de «feixista, corrupte i genocida»
L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha denunciat aquest diumenge a la nit, just després d'aterrar a l'aeroport del Prat, el «tracte denigrant» per part d'Israel i ha advertit que s'han «violat tots els drets» dels activistes de la Flotilla. «Ens han tractat malament, però no és res comparat amb el que passa al poble de Palestina cada dia», ha assenyalat Colau, que ha carregat contra el «segrest il·legal» per part de les autoritats israelianes després de ser abordats en aigües internacionals. Per la seva banda, el regidor d'ERC, Jordi Coronas, ha afirmat que Israel representa «l'antidemocràcia» i l'ha titllat d'«estat feixista, corrupte i genocida». «La prioritat ha de ser acabar amb aquest govern», ha afegit Coronas.
En declaracions als mitjans de comunicació que els esperaven a l'aeroport, l'exalcaldessa de Barcelona i el regidor republicà han fet una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el «genocidi» a Palestina i per reclamar la tornada dels activistes que encara continuen empresonats a Israel, com per exemple la diputada de la CUP Pilar Castillejo i el membre del secretariat nacional del partit Adrià Plazas.
Colau ha relatat que l'expedició sabia que podien ser interceptats per Israel però ha insistit que la detenció en aigües internacionals per part de «l'estat criminal d'Israel» va ser «absolutament il·legal» i que va violar totes les lleis internacionals. «Van segrestar els nostres vaixells i ens van segrestar a nosaltres», ha lamentat Colau, que ha remarcat que obrir un corredor humanitari a Gaza és una acció «legal i legítima».
«Molts actes d'arbitrarietat»
L'exalcaldessa de Barcelona ha detallat que en la seva arribada al port els membres de la Flotilla van ser humiliats per «centenars de policies molt agressius» que els van obligar a estar hores de genolls o amb el cap a terra i van patir crits i insults, fins al punt d'arrencar-los la roba o collarets. A més, Colau ha denunciat que Israel no va aplicar la possibilitat de deportar els activistes immediatament, com havia fet anteriors ocasions, i tots ells van ser traslladats en una presó de màxima seguretat prop de Gaza. «Ja no hi havia cap norma, no és només que s'estiguin saltant la llei internacional, és que ni la seva pròpia norma respecten», ha dit.
A la presó, ha continuat, van ser obligats a romandre diverses preses en cel·les de petites dimensions o durant el trasllat se'ls va deixar en poca roba i amb l'aire condicionat a ple rendiment. També van estar hores sense beure ni menjar i els van desposseir de la poca roba que duien per donar-los la que encara portaven a la seva arribada al Prat. Dins del mateix centre, ha explicat, hi havia una gran fotografia de Gaza devastada per les bombes d'Israel amb el missatge «Benvinguts a la nova Gaza».
«No hi ha hagut cap procediment garantista, s'han violat tots els nostres drets», ha reiterat Colau, que ha mencionat en diverses ocasions «l'arbitrarietat» de les decisions per part de les autoritats israelianes. En aquest sentit, ha comentat que van estar «absolutament incomunicats» i sense saber res de l'exterior ni si la seva situació s'allargaria «setmanes, mesos o dies».
Al seu costat, el regidor d'ERC Jordi Coronas ha insistit que la prioritat ara es «aturar el genocidi» i que els seus companys tornin a casa «sans i estalvis». «Demà millor que demà passat», ha afegit.
Les manifestacions de dissabte
L'exalcaldessa de Barcelona ha explicat que els va donar «moltíssima força» les manifestacions d'aquest dissabte a la capital catalana i en altres ciutats catalanes i ha afegit que això va tenir un efecte en el tracte que van rebre en el darrer dia a la presó. «La pressió social funciona, ha dit l'excaldessa, que ha assegurat que amb les manifestacions que també s'estan celebrant en altres punts d'Europa hi està havent un «canvi de paradigma».
Tant l'exalcaldessa com el regidor han elogiat la «humanitat que han trobat a la Flotilla en moments complicats com els atacs dels drons o durant la travessia fins van ser abordats per l'exèrcit israelià. «Perquè jo la quantitat de coratge, de compromís i de determinació que he vist amb persones que jo no coneixia abans d'iniciar aquesta missió, però que avui puc dir que són la meva segona família, és absolutament impressionant», ha comentat.
D'altra banda, el regidor republicà també ha explicat com en arribar a l'aeroport han volgut fer signar un document als homes admetent que eren els capitans dels vaixells, reconeixent la seva entrada «il·legal» al país i permetre la incautació dels vaixells. En negar-s'hi, han estat els mateixos policies que han signat els papers fent-se passar pels activistes. «Aquestes són les garanties del que molts encara s'entesten a anomenar l'única democràcia d'Orient Mitjà. I una merda, l'única democràcia. Això és absolutament l'antidemocràcia», s'ha exclamat.
Coronas i Colau han aparegut a la terminal d'arribades del pont aeri quan passaven uns vint minuts de les onze de la nit en un vol procedent de Madrid, on poc abans havia aterrat el vol que els ha traslladat des de Tel Aviv fins a Barcelona. Han estat rebuts per nombrosos activistes propalestins i per companys i dirigents de partit com el president d'ERC, Oriol Junqueras; la secretària general, Elisenda Alamany, o l'eurodtiputada Diana Riba. Per part dels comuns, hi havia la líder de la formació, Jèssica Albiach, entre d'altres.