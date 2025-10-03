Viral
Sembla el Canadà, però és Catalunya: el parc nacional que hauries de visitar aquesta tardor
Muntanyes imponents, llacs cristal·lins i boscos frondosos componen un escenari que recorda al Canadà
En ple Pirineu català, el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici ofereix un paisatge que sorprèn des del primer instant. Muntanyes imponents, llacs cristal·lins i boscos frondosos componen un escenari que, a simple vista, recorda als grans parcs naturals del Canadà. Tanmateix, aquest racó de postal es troba molt més a prop del que sembla, al cor de Catalunya.
Aigüestortes és l’únic parc nacional del territori català i inclou més de 40.000 hectàrees repartides entre les comarques de l’Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà i la Vall d’Aran. El seu tret més característic és l’aigua, present en forma de rius, cascades, llacs i aiguamolls que donen vida a aquest entorn d’alta muntanya.
El parc acull més de 200 llacs d’origen glacial, envoltats per pics que superen els 3.000 metres d’altitud. Els canvis de llum i estació transformen les seves tonalitats, fent que cada visita sigui diferent. A això se suma una gran diversitat d’ecosistemes, des de boscos de fulla caduca fins pinedes que resisteixen les dures condicions del clima pirinenc.
La fauna també és protagonista. Espècies emblemàtiques com el gall fer o la marmota alpina habiten aquests paratges. Per als més afortunats, és possible observar aus poc comunes com el mussol pirinenc. Un dels elements més icònics del parc és la silueta dels Encantats, dos pics bessons que s’eleven sobre l'Estany de Sant Maurici i que s’han convertit en emblema del lloc.
A més de la seva riquesa natural, Aigüestortes està envoltat de tresors culturals. A la propera Vall de Boí es conserven algunes de les esglésies romàniques més valuoses d’Europa, declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Arquitectures com Sant Climent o Santa Maria de Taüll ofereixen una connexió única entre naturalesa i història.
Del parc pot gaudir-se tot l’any i s’adapta a tota mena de viatgers. Hi ha rutes de senderisme exigents cap a refugis d’alta muntanya com Colomers o Amitges, però també passejos accessibles per a famílies, gràcies a camins ben senyalitzats i serveis de taxi tot terreny. Cada estació ofereix un espectacle diferent, des de les neus de l’hivern fins el colorit dels boscos a la tardor.