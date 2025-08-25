Política
El Govern reprèn l'activitat amb una trobada a Terres de l'Ebre per preparar el curs polític
Els pressupostos per al 2026, finançament, habitatge i incendis, entre els principals reptes per als pròxims mesos
El Govern reprèn aquesta setmana la seva activitat després de l'aturada de l'agost i ho farà per partida doble. Dimarts celebrarà la reunió del Consell Executiu habitual al Palau de la Generalitat. A més, Illa ha convocat els membres del seu govern divendres i dissabte a una trobada a les Terres de l'Ebre per preparar el nou curs polític. Serà a prop del Parc Natural dels Ports, on aquest juliol un incendi ha cremat més de 3.000 hectàrees i hi va morir un bomber. Un dels principals temes que l'executiu ha d'afrontar són els pressupostos de la Generalitat per al 2026, després de dos anys sense nous comptes. Altres reptes per als pròxims mesos són el finançament singular, l'habitatge, el traspàs de Rodalies i els incendis.
És la tercera trobada fora de Barcelona que el govern d'Illa ha celebrat des que es va constituir fa poc més d'un any. La primera va ser al monestir de Poblet, a finals d'agost de l'any passat. I la més recent al santuari de la Vall de Núria, a principis d'abril.
La principal assignatura pendent que el Govern arrossega des del curs passat són els pressupostos de la Generalitat. ERC no va voler ni entrar a negociar els del 2025 i en els darrers mesos el Govern ha acordat amb els republicans i Comuns diversos suplements de crèdit per poder incorporar 4.000 milions als comptes prorrogats. Caldrà veure si per a aquest curs polític és possible una negociació amb els socis d'investidura per a uns nous pressupostos.
ERC ja ha avisat que no seurà a la taula de negociació per als comptes de la Generalitat fins que hi hagi concrecions significatives en el finançament singular. A la Comissió Bilateral del 14 de juliol, Govern i Estat van certificar un acord sobre el finançament singular sense concrecions ni calendari per a la gestió dels impostos per part de la Generalitat. Uns dies més tard, el president Illa va assegurar que el 2028 es podrà fer la gestió sencera de l'IRPF a través de l'Agència Tributària Catalana (ATC). I precisament, aquest dimarts, en la primera reunió del Consell Executiu després de les vacances d'estiu, el Govern aprovarà un decret per adaptar l'ATC als nous requeriments per al desplegament de la hisenda catalana.
Encara no s'ha entrat a negociar sobre les grans xifres del finançament singular. És a dir, d'una banda, l'import que la Generalitat hauria de pagar a l'Estat pels serveis prestats i, d'altra banda, l'aportació de Catalunya a la solidaritat amb la resta de comunitats autònomes. El Govern diu que està a l'espera que l'Estat digui quants recursos posarà de més al nou sistema de finançament i al setembre està previst que es faci públic l'informe dels experts que ha de definir com es calcula la solidaritat.
Pel que fa a l'ampliació de l'aeroport del Prat, es manté el desacord entre el Govern i els socis d'investidura. El 10 de juny, el president de la Generalitat va fer fa pública la seva proposta per allargar la tercera pista 500 metres reduint en 87 metres l'afectació de la Ricarda. A canvi, Illa estableix, com a mesura compensatòria, renaturalitzar més de 270 hectàrees, 10 vegades més que la superfície afectada mediambientalment per l’allargament de la pista. Una proposta que no té el suport ni d'ERC ni dels Comuns. També queda pendent acordar la governança de l'aeroport del Prat, ja que l'acord d'investidura entre PSC i ERC estableix que el Govern sigui un «actor determinant en la presa de decisions estratègiques» del Prat.
Amb relació al traspàs de Rodalies, el Consell de Ministres va donar llum verda, el passat 29 de juliol, a la creació de la nova empresa mixta de Rodalies que substituirà Renfe. Hauria de començar a funcionar a partir del gener del 2026, per tant, en els pròxims mesos s'hauran d'anar fent passos en aquest sentit.
L'habitatge i els plans per fer front als incendis seran altres qüestions presents a l'agenda del Govern. El president Illa ha promès construir 50.000 pisos nous d'habitatge protegit fins al 2030 amb un cost estimat de 4.400 milions d'euros per als quatre anys de legislatura. Pel que fa a la prevenció forestal dels incendis, l'executiu també té previst abordar aquesta qüestió després dels focs d'aquest estiu que han afectat Catalunya i diversos punts de l'estat espanyol.