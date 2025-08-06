Meteorologia
El Meteocat alerta que les temperatures aniran escalant des de dijous i s'assolirà el pic diumenge
S'espera l'entrada d'una massa d'aire càlid i nits tropicals a gran part del litoral
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) alerta que les temperatures aniran escalant des d'aquest dijous i s'assolirà el pic de calor a partir de diumenge, quan es preveu que s'instal·li un dorsal que provocarà l'entrada d'una massa d'aire càlid.
Així, en alguns sectors de Catalunya es viurà la segona onada de calor de l'estiu i s'esperen nits tropicals a gran part del litoral. A l'interior es podrien registrar valors entorn dels 40 °C i al litoral fins a 33-35 °C. Les altes temperatures de l'estiu han deixat fins ara 250 morts atribuïbles a la calor a Catalunya, segons el Sistema de Monitorizació de la Mortalitat Diaria (MoMo) del Ministeri de Sanitat.