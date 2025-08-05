Societat
Les altes temperatures del mes de juliol deixen 250 morts atribuïbles a la calor a Catalunya
En tot l’Estat la xifra ascendeix a 1.060 finats, un 57% més que en el mateix període de 2024
Les altes temperatures d’aquest mes de juliol han deixat 250 morts atribuïbles a la calor, segons el Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària (MoMo) del Ministeri de Sanitat. Aquestes xifres ja superen el total de morts registrats durant l’estiu de 2024, quan se’n van comptabilitzar 226.
A tot Espanya, el mes passat es van produir 1.060 defuncions relacionades amb la calor, la qual cosa representa un 57% més respecte el mateix període de l’any anterior.
Tot ha parlat en una entrevista a RNE la ministra de sanitat, Mónica García, que ha recordat que la calor provoca mortalitat en persones vulnerables i ha advertit que cal protegir-se. «La calor és un dels factors de risc que més impacten en aquesta època en l’augment de la mortalitat i en l’increment dels cops de calor i l’agudització d’algunes de les patologies», ha avisat la ministra.
En aquest mateix sentit, ha explicat que el seu equip ha estat desenvolupant campanyes per conscienciar a la ciutadania sobre les onades de calor i la importància de prendre mesures de protecció, especialment per als grups més vulnerables.
Així mateix, ha posat èmfasi en la necessitat que la població es mantingui hidratada i revisi els mapes que elabora Sanitat per conèixer el risc de calor en cada població.