431.000 vehicles han sortit de l'àrea de Barcelona les darreres 24 hores, un 96% dels previstos

La xifra és inferior a la de la setmana passada tot i ser inici d'agost

Imatge d'arxiu de l'autopista C-32, a Canet de Mar

Imatge d'arxiu de l'autopista C-32, a Canet de MarJordi Pujolar

ACN

Uns 431.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona en les darreres 24 hores. 

Es tracta d'un 96% dels 450.000 previstos pel Servei Català de Trànsit, que evita parlar d'una operació sortida ja que, tot i ser l'inici del mes d'agost, el cap de setmana passat hi va haver 480.000 desplaçaments. 

De fet, el nombre de vehicles que ha sortit de l'àrea de Barcelona entre les 15.00 hores de divendres i les 15.00 hores d'aquest dissabte és un 4% inferior a la de les mateixes dates de l'any passat, segons dades de Trànsit.

