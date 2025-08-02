Mobilitat
431.000 vehicles han sortit de l'àrea de Barcelona les darreres 24 hores, un 96% dels previstos
La xifra és inferior a la de la setmana passada tot i ser inici d'agost
Uns 431.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona en les darreres 24 hores.
Es tracta d'un 96% dels 450.000 previstos pel Servei Català de Trànsit, que evita parlar d'una operació sortida ja que, tot i ser l'inici del mes d'agost, el cap de setmana passat hi va haver 480.000 desplaçaments.
Camp de Tarragona
Complicacions a les carreteres de Tarragona en l’operació sortida d’agost
Marta Omella
De fet, el nombre de vehicles que ha sortit de l'àrea de Barcelona entre les 15.00 hores de divendres i les 15.00 hores d'aquest dissabte és un 4% inferior a la de les mateixes dates de l'any passat, segons dades de Trànsit.