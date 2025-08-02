Trànsit
Complicacions a les carreteres de Tarragona en l’operació sortida d’agost
Retencions destacades a l’AP-7 entre Castellví de Rosanes i l’Ametlla de Mar, i aturades a la N-340 al Vendrell, en plena hora punta de dissabte al matí
El matí d’aquest dissabte 2 d’agost s’ha iniciat amb diverses incidències viàries que afecten de ple la mobilitat a la província de Tarragona, en el marc de l’operació sortida d’estiu. Les principals retencions es concentren a l’AP-7 i a la N-340, dues de les artèries viàries més transitades durant els caps de setmana d’agost.
Segons el Servei Català de Trànsit, a l’AP-7 es registren congestions en direcció sud, especialment al tram comprès entre Castellví de Rosanes i Tarragona, on el trànsit és molt dens i amb aturades intermitents.
També hi ha circulació complicada entre Castellbisbal i el Papiol, així com a l’enllaç de l’A-2 amb l’AP-7 a l’altura de Martorell, tots ells punts habituals d’embús en direcció cap a la Costa Daurada.
A l’interior de la província, el tram de l’AP-7 entre l’Ametlla de Mar i Castelló presenta també retencions importants, afectant la mobilitat entre les Terres de l’Ebre i el País Valencià.
A més, la N-340 registra aturades a l’altura del Vendrell, especialment a les entrades i sortides del municipi. També es registren retencions a la N-240, a l'altura de Montblanc en direcció Valls.