Els morts per ofegament s'eleven a 22 en el primer tram de la campanya de bany, 4 més que el 2024
16 persones han traspassat per ofegament en platges, tres en piscines i tres més en aigües interiors
16 persones han mort ofegades a les platges catalanes, tres a piscines i tres més en aigües interiors en el primer tram de la campanya de bany a Catalunya. Es tracta de quatre persones més respecte al mateix període de l'any passat. Davant aquestes xifres i amb l'inici de l'agost, el Govern fa una crida a la prudència i la «responsabilitat col·lectiva» a l'hora de gaudir del medi aquàtic davant l'elevada xifra de víctimes d'ofegament registrades en el primer tram de l'estiu. En la campanya del 2024 fins al 30 de juliol es van registrar 11 víctimes mortals en platges, quatre en piscines i tres en aigües interiors.
Els morts a les platges s'han incrementat després de les tres persones que van traspassar aquest dimarts ofegades, un home alemany de cinquanta-quatre anys a Cambrils, i dos germans menors d'edat de nacionalitat britànica a Salou. Les víctimes mortals s'han produït a tot el litoral català, però especialment a la Costa Central i la Costa Brava. En molts casos, els ofegaments han tingut lloc en platges vigilades amb bandera verda, però també en zones no vigilades o fora de l'horari del servei de socorrisme.
El perfil més habitual és el d'un home major de 65 anys que es banya sol, sovint amb malalties prèvies, una tendència que ja es va observar en temporades anteriors. Ja s'havien registrat nou víctimes mortals a les platges abans de l'inici oficial de la campanya de banya, el 15 de juny.
Piscines i aigües interiors
En el cas de les piscines, des del 15 de juny han mort tres persones per ofegament, i 15 més han resultat ferides amb diferents graus de gravetat, de les quals 13 són infants, molts d'ells menors de sis anys. Els ofegaments s'han produït en piscines particulars, comunitàries, municipals i d'allotjaments turístics. En molts casos, hi havia adults a prop, però sense supervisió directa i continuada.
En aigües interiors també hi ha hagut tres ofegaments mortals, tots ells d'homes joves que es banyaven en zones no habilitades, com rius, gorgs i pantans. El cas més greu ha estat el doble ofegament al pantà de Camarasa (Noguera). Aquest tipus d'espais presenta riscos afegits com corrents, fondàries sobtades, roques o dificultats per accedir-hi, a la qual cosa se suma que sovint no hi ha cobertura per avisar el telèfon d'emergències 112.