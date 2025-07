Els Bombers atenen 79 avisos per les pluges durant la nit i el 112 acumula 1.727 en tot l'episodi

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat han atès 79 avisos entre les vuit del vespre i les vuit del matí. Per regions, la regió metropolitana sud és la que ha registrat més alertes (58), la majoria per inundacions en garatges i baixos; seguida de la metropolitana nord (14), per petites inundacions i arbres caiguts; la de Girona (5), per arbres caiguts; i la de Tarragona (2), per petites inundacions.

Per municipis, Cubelles ha concentrat la majoria d'avisos (36), seguida de Terrassa (11), Vilafranca del Penedès (10) i Vilanova i la Geltrú (7). D'altra banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 1.727 trucades fins a les set del matí. Des de les sis de la tarda de dissabte i fins a les vuit del matí, els avisos acumulats pels Bombers són 1.139 i continua sent la regió metropolitana sud la que els encapçala (704).

Pel que fa al 112, ha rebut 1.727 trucades per 1.301 incidents. Les comarques amb més trucades han estat l'Alt Penedès (351), el Garraf (246), l'Anoia (238) i el Vallès Occidental (152). Per municipis, Vilafranca del Penedès (203), Igualada (154), Vilanova i la Geltrú (103) i Cubelles (96).

150 persones passen la nit a Sants

D'altra banda, la suspensió del servei ferroviari de Renfe ha obligat 150 persones a passar la nit a l'estació de Sants, on Creu Roja els ha atès. Aquest matí les persones havien pogut ser reubicades, segons ha informat Protecció Civil.

Pel que fa a aquest servei ferroviari de Rodalies, totes les línies funcionen amb normalitat a excepció de l'R8, on hi ha servei complementari amb autobús per donar suport al servei, i a l'R4, on hi ha demores mitjanes de 20 minuts en sentit nord.