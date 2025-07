Suspès tot el transport ferroviari de Catalunya pel risc de fortes pluges i inundacions

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya i l’Aemet, i les recomanacions de Protecció Civil davant el risc de fortes tempestes i inundacions han provocat la suspensió de tot el trànsit ferroviari de Catalunya.

Des de Rodalies, s’ha informat que «s'interromp la circulació de tots els serveis rodalia i regionals» i que per «motius de seguretat a la circulació no es pot garantir l’habilitació de serveis alternatius per carretera». A més, s’ha procedit al tancament de les estacions «per evitar aglomeracions i per garantir la seguretat».

Des d’Adif, per la seva part, han suspès «la circulació ferroviària» que afecta trens «amb origen i destí Barcelona». La cancel·lació serveis tant per a mitja i llarga distància com per a l’alta velocitat.

Pel que fa a Ferrocarrils de la Generalitat, de moment asseguren que mantenen el normal funcionament del seu servei.