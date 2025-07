Quan es publicaran les notes de tall de les universitats de Catalunya? Aquesta és la data clau que has de saber

Milers d’estudiants de Tarragona i de tot Catalunya estan pendents d’una de les dates més importants del calendari acadèmic: la publicació de les notes de tall per accedir a la universitat. Aquestes notes marcaran quins graus s’obren i quins queden fora de l’abast segons la demanda i les places disponibles.

Enguany, la data clau per conèixer les notes de tall serà l’11 de juliol de 2025, coincidint amb la primera assignació de places universitàries. Aquest és el moment en què els estudiants sabran en quin grau i a quina universitat han estat admesos, i també podran consultar la nota mínima amb què s’ha entrat a cadascun dels estudis.

Abans, el passat 25 de juny es van publicar les notes de la Selectivitat (PAU), un pas imprescindible per accedir a la universitat. Després, els estudiants han tingut fins ahir, 30 de juny, per fer la preinscripció universitària i indicar les seves preferències d’estudis.

Les notes de tall es podran consultar a partir de l’11 de juliol al portal oficial de la Generalitat de Catalunya i també a les plataformes universitàries. Aquestes dades són molt rellevants per als estudiants del Camp de Tarragona, que podran veure quina nota ha calgut per accedir, per exemple, als graus oferts per la Universitat Rovira i Virgili (URV), que cada any es consolida com una de les opcions preferides per l’alumnat del territori.

A partir d’aquesta primera assignació, els estudiants que no hagin obtingut plaça a la seva primera opció podran esperar a les reassignacions posteriors o optar a d’altres graus que encara tinguin places disponibles.

La publicació de les notes de tall no només serveix per confirmar l’assignació, sinó que també permet als futurs estudiants analitzar com han evolucionat les notes respecte a anys anteriors i ajustar les seves expectatives.