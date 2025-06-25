Diari Més

Notes de tall a les universitats de Catalunya: les referències del curs passat per accedir als graus

Les notes de tall del curs passat són una bona orientació per preveure les qualificacions mínimes d'accés d'aquest any

Aula de la Pompeu Fabra el primer dia de les PAU.

Aula de la Pompeu Fabra el primer dia de les PAU.ACN

Amb les PAU ja avaluades, els estudiants que volen accedir a la universitat a Catalunya esperen ara les assignacions per saber si podran començar el grau que han escollit per desenvolupar el seu itinerari acadèmic i professional. Tot i que encara no és coneixen les notes de tall definitives, les notes de tall de l'any passat poden ser una bona referència per a molts d'ells a l’hora d’estimar les seves possibilitats d’accedir a la seva primera opció.

Segons el quadre oficial publicat per la Generalitat de Catalunya, es poden consultar totes les notes de tall del curs 2023-2024 de manera detallada i comparada per universitats i graus. Pots accedir al document complet en aquest enllaç oficial.

Les notes de tall del 2024 a Catalunya van ser, de mitjana, un 2,5% més altes que les de l’any anterior. En especial, els graus vinculats a l’àmbit sanitari, com Medicina, Psicologia o Infermeria, van continuar liderant les primeres posicions amb les qualificacions d’accés més altes.

A continuació, us presentem el quadre amb els 25 graus amb les notes de tall més altes a les universitats catalanes. 

Centro Estudis Notes
1 Física / Matemàtiques (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) UAB 13,438
2 Física / Matemàtiques (simultaneïtat) (Barcelona) UB 13,192
3 Medicina (Campus Clínic) (Barcelona) UB 12,946
4 Dret / Relacions Internacionals (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) UAB 12,886
5 Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica (PARS: Enginyer/a Aeronàutic/a) (Terrassa) UPC 12,858
6 Medicina (Barcelona) UPF 12,840
7 Matemàtiques (Barcelona) UPC 12,816
8 Medicina (Campus Bellvitge) (L'Hospitalet de Llobregat) UB 12,760
9 Enginyeria Informàtica / Matemàtiques (simultaneïtat) (Barcelona) UB 12,728
10 Medicina (Reus) URV 12,696
11 Medicina (Cerdanyola del Vallès) UAB 12,586
12 Enginyeria en Vehicles Aeroespacials (Terrassa) UPC 12,574
13 Medicina (Lleida) UdL 12,558
14 Medicina (Girona) UdG 12,553
15 Estudis Internacionals d'Economia i Empresa - International Business Economics (docència en Anglès) (Barcelona) UPF 12,544
16 Enginyeria Biomèdica (Barcelona) UB 12,500
17 Odontologia (L'Hospitalet de Llobregat) UB 12,496
18 Matemàtiques (Barcelona) UB 12,472
19 Ciències Biomèdiques (Cerdanyola del Vallès) UAB 12,431
20 Ciència i Enginyeria de Dades (Barcelona) UPC 12,428
21 Bioquímica i Biologia Molecular / Biotecnologia (simultaneïtat) (Tarragona) URV 12,417
22 Dret / Administració i Direcció d'Empreses - Economia (agrupació de simultaneïtat) (Barcelona) UPF 12,406
23 Enginyeria Física (Barcelona) UPC 12,306
24 Ciències Biomèdiques (Barcelona / L'Hospitalet de Llobregat) UB 12,304
25 Enginyeria Biomèdica (Barcelona) UPF 12,286
