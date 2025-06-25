Universitat
Notes de tall a les universitats de Catalunya: les referències del curs passat per accedir als graus
Les notes de tall del curs passat són una bona orientació per preveure les qualificacions mínimes d'accés d'aquest any
Amb les PAU ja avaluades, els estudiants que volen accedir a la universitat a Catalunya esperen ara les assignacions per saber si podran començar el grau que han escollit per desenvolupar el seu itinerari acadèmic i professional. Tot i que encara no és coneixen les notes de tall definitives, les notes de tall de l'any passat poden ser una bona referència per a molts d'ells a l’hora d’estimar les seves possibilitats d’accedir a la seva primera opció.
Segons el quadre oficial publicat per la Generalitat de Catalunya, es poden consultar totes les notes de tall del curs 2023-2024 de manera detallada i comparada per universitats i graus. Pots accedir al document complet en aquest enllaç oficial.
Les notes de tall del 2024 a Catalunya van ser, de mitjana, un 2,5% més altes que les de l’any anterior. En especial, els graus vinculats a l’àmbit sanitari, com Medicina, Psicologia o Infermeria, van continuar liderant les primeres posicions amb les qualificacions d’accés més altes.
A continuació, us presentem el quadre amb els 25 graus amb les notes de tall més altes a les universitats catalanes.
|Centro
|Estudis
|Notes
|1
|Física / Matemàtiques (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès)
|UAB
|13,438
|2
|Física / Matemàtiques (simultaneïtat) (Barcelona)
|UB
|13,192
|3
|Medicina (Campus Clínic) (Barcelona)
|UB
|12,946
|4
|Dret / Relacions Internacionals (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès)
|UAB
|12,886
|5
|Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica (PARS: Enginyer/a Aeronàutic/a) (Terrassa)
|UPC
|12,858
|6
|Medicina (Barcelona)
|UPF
|12,840
|7
|Matemàtiques (Barcelona)
|UPC
|12,816
|8
|Medicina (Campus Bellvitge) (L'Hospitalet de Llobregat)
|UB
|12,760
|9
|Enginyeria Informàtica / Matemàtiques (simultaneïtat) (Barcelona)
|UB
|12,728
|10
|Medicina (Reus)
|URV
|12,696
|11
|Medicina (Cerdanyola del Vallès)
|UAB
|12,586
|12
|Enginyeria en Vehicles Aeroespacials (Terrassa)
|UPC
|12,574
|13
|Medicina (Lleida)
|UdL
|12,558
|14
|Medicina (Girona)
|UdG
|12,553
|15
|Estudis Internacionals d'Economia i Empresa - International Business Economics (docència en Anglès) (Barcelona)
|UPF
|12,544
|16
|Enginyeria Biomèdica (Barcelona)
|UB
|12,500
|17
|Odontologia (L'Hospitalet de Llobregat)
|UB
|12,496
|18
|Matemàtiques (Barcelona)
|UB
|12,472
|19
|Ciències Biomèdiques (Cerdanyola del Vallès)
|UAB
|12,431
|20
|Ciència i Enginyeria de Dades (Barcelona)
|UPC
|12,428
|21
|Bioquímica i Biologia Molecular / Biotecnologia (simultaneïtat) (Tarragona)
|URV
|12,417
|22
|Dret / Administració i Direcció d'Empreses - Economia (agrupació de simultaneïtat) (Barcelona)
|UPF
|12,406
|23
|Enginyeria Física (Barcelona)
|UPC
|12,306
|24
|Ciències Biomèdiques (Barcelona / L'Hospitalet de Llobregat)
|UB
|12,304
|25
|Enginyeria Biomèdica (Barcelona)
|UPF
|12,286