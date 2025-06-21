Mobilitat
485.800 vehicles surten de l'àrea metropolitana pel pont de Sant Joan, un 3,4% més dels previstos
La mobilitat ha augmentat un 10% respecte al 2024 i no s'ha registrat cap víctima mortal a la xarxa viària
Un total de 485.800 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 15.00 hores de divendres i les 15.00 hores d'aquest dissabte en l'operació sortida del pont de Sant Joan, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).
Es tracta d'un 3,4% més del total de 470.000 vehicles previstos en aquesta operació sortida. De fet, la mobilitat ha augmentat un 10% respecte al pont de Sant Joan del 2024 i no s'ha registrat cap víctima mortal a la xarxa viària catalana.
L'AP-7 ha concentrat les principals retencions aquest dissabte amb 12 quilòmetres de circulació lenta entre Santa Perpètua de Mogoda i la Roca del Vallès -en direcció Girona- i uns 8 quilòmetres d'aturades entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, en sentit Tarragona.
Un 7% menys de retencions
En paral·lel, també hi ha hagut 7 quilòmetres de cua a la C-32 entre Alella i Vilassar de Dalt, i 5 quilòmetres de circulació intensa a la C-35 i la C-65 a Llagostera. No obstant això, Trànsit ha apreciat una reducció del 7% de les retencions, tant en llargada com en durada, i ho ha atribuït a les mesures establertes per donar major fluïdesa com els carrils addicionals a l'AP-7 al Vallès Oriental-Selva i al Baix Llobregat-Penedès.
Les principals cues s'han produït entre 12 i 13 hores a la C-33 i l'AP-7 a la seva confluència a Parets del Vallès; l'A-2 i l'AP-7 a la confluència a Martorell; i a les zones d'arribada a la Costa Brava, com és el cas de la C-65 a Llagostera. La resta de xarxa viària no ha presentat especials dificultats i s'ha circulat amb fluïdesa.