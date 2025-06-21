Mobilitat
L'operació sortida de Sant Joan origina retencions a les carreteres tarragonines
Uns 400.000 vehicles ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona, el 85% dels previstos
Un total de 400.000 vehicles ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 15.00 hores de divendres i les 12.00 hores d'aquest dissabte en l'operació sortida del pont de Sant Joan, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).
Es tracta del 85,2% del total de 470.000 vehicles previstos. L'AP-7 concentra les principals retencions aquest dissabte a migdia amb 12 quilòmetres de circulació lenta entre Santa Perpètua de Mogoda i la Roca del Vallès -en direcció Girona- i uns 8 quilòmetres d'aturades entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, en sentit Tarragona.
En paral·lel, també hi ha 7 quilòmetres de cua a la C-32 entre Alella i Vilassar de Dalt, i 5 quilòmetres de circulació intensa a la C-35 i la C-65 a Llagostera.
A la C-16 sobresurten els 5 quilòmetres de retencions a Berga, mentre que a la B-20 o ronda de Dalt hi ha 4,5 quilòmetres de congestió al nus de la Trinitat i 2 quilòmetres més a Santa Coloma de Gramenet. Finalment, hi ha 4 quilòmetres d'aturades a la C-32 entre Castelldefels i Sitges, i 2,5 quilòmetres d'intensitat a l'N-340 al Vendrell.