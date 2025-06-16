Judicial
Cecilio G arriba a una comissaria dels Mossos per denunciar que ha perdut el DNI i acaba detingut
Tenia un requeriment judicial no resolt per un delicte de robatori amb intimidació
Els Mossos d'Esquadra han detingut el raper Cecilio G per un requeriment judicial no resolt. Ho ha avançat 'El Caso' i ho han confirmat a l'ACN fonts policials. Segons els Mossos, l'artista va desplaçar-se a una comissaria de Barcelona el 10 de juny passat per denunciar que havia perdut el DNI i va acabar arrestat després que els agents que el van atendre detectessin que tenia un requeriment judicial pendent i que havia de romandre a la presó fins a nou avís. Fonts judicials han confirmat que l'home ja ha ingressat en un centre penitenciari i que tenia vigent una condemna de 22 mesos de presó per un delicte de robatori amb intimidació.
Cecilio G és un raper barceloní que fusiona rap, punk i electrònica amb lletres excèntriques i actuacions caòtiques.
No és la primera vegada que el cantant del Poblenou és detingut per alguna causa. El cas més sonat va tenir lloc al Sónar 2022, quan els Mossos el van arrestar per un delicte d’atemptat contra l’autoritat en agredir un vigilant i un mosso d'esquadra.
A principis d'any, Cecilio G. va ser vist a Tarragona fent una pintada a la Baixada de la Beneficència.
Tarragona
Cecilio G. 'graffiteja' a la Baixada de la Beneficència de Tarragona
Redacció