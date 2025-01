Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'artista musical Cecilio G. ha estat sorprès aquesta nit mentre realitzava pintades en una paret de la Baixada de la Beneficència de Tarragona.

El popular compte @tgnlegends ha compartit una imatge del famós artista amb un pot de pintura a la mà i la paret que, suposadament, hauria estat 'graffitejada' durant la passada matinada.

Cecilio G. és un cantant de Barcelona que es dedica a la música urbana i el trap. Es caracteritza per un estil distintiu i provocador. Amb cançons que han agafat gran popularitat com 'The Animals', 'Million Dollar Baby' o 'Gracias Gucci Mane' així com diferents aparicions als mitjans de comunicació que han estat virals per la peculiaritat del personatge.

Cecilio G. ha complert una pena de presó al centre de Puig de les Basses (Figueres) arran d'un delicte d'amenaces ocorregut al metro de Barcelona l'any 2015 i un robatori amb força el 2013. Des del Centre Penitenciari va publicar el tema «Hahahah».