El refugi amagat al cor de Catalunya que permet visitar el sostre del Solsonès

Una de les experiències més singulars que ofereix aquest refugi és la de realitzar activitats amb gossos de trineu

Imatge del Refugi de l’Arp.

Imatge del Refugi de l'Arp.Booking

Daniel Cabezas Ramírez
Daniel Cabezas Ramírez

En plena Serra del Port del Comte, en el límit entre l'Alt Urgell i el Solsonès, es troba un dels racons més ben guardats del Pirineu català: el Refugi de l’Arp. Situat a 1.937 metres d’altitud i dins de l’estació d’esquí nòrdic Tuixent - La Vansa, aquest refugi de muntanya ofereix vistes espectaculars del Pirineu i una ubicació privilegiada per a aquells que busquen desconnexió, naturalesa i activitats a l’aire lliure en qualsevol època de l’any.

El refugi disposa de 24 places repartides en cinc habitacions equipades amb lliteres, fet que el converteix en una opció acollidora per a grups reduïts, famílies o excursionistes. A la planta baixa es troba el menjador amb xemeneia, calefacció i servei de bar-cafeteria, mentre que a la superior s’ubiquen els dormitoris i els banys amb dutxes d’aigua calenta.

Prop del refugi es troba el Mirador de l'Arp, que permet gaudir de postes de sol amb el Pirineu català de fons.

Prop del refugi es troba el Mirador de l'Arp, que permet gaudir de postes de sol amb el Pirineu català de fons.Diari Més

Durant l’hivern, el Refugi de l’Arp és un punt de partida ideal per a la pràctica d’esquí nòrdic, travessies amb esquís de muntanya o excursions amb raquetes de neu. Amb l’arribada del bon temps, l’entorn es transforma en un paradís per a senderistes i amants de la bicicleta de muntanya, amb rutes que creuen boscos, pastures alpines i miradors naturals que mostren la immensitat del Prepirineu català.

Una de les experiències més singulars que ofereix aquest refugi és la seva col·laboració amb Cau de Llops, una organització que proposa activitats amb gossos de trineu. Aquesta opció, poc comuna a Catalunya, permet als visitants viure una aventura d’inspiració àrtica sense sortir del Pirineu.

L’accés al refugi varia segons la temporada. A l’estiu, es pot arribar per una pista forestal des de l’aparcament de l’estació de Tuixent, mentre que a l’hivern, degut al tancament del pas per la neu, el darrer tram s’ha de fer a peu, amb esquís, raquetes o trineu. El personal del refugi presta assistència a persones amb mobilitat reduïda per facilitar l’accés quan és necessari.

L’entorn natural del municipi de La Vansa i Fórnols, al qual pertany el refugi, és una joia paisatgística que inclou des dels pendents del Cadí fins el Montsec de Tost. Entre boscos, pobles amb encant i joies com Sant Pere de la Vansa o Sant Julià dels Garrics, la zona convida a fer una escapada on es combinen esport, cultura i tranquil·litat. Així doncs, es tracta d'una oportunitat única per a descobrir el sostre del Solsonès des d’un refugi que ofereix una de les millors panoràmiques de la Catalunya interior.

