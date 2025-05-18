Successos
Un vídeo mostra que la conductora de l'atropellament al camp de l'Espanyol ja havia envestit abans alguns aficionats
En aquest primer moment anava a poca velocitat
Un nou vídeo mostra que la conductora de l'atropellament que dijous va deixar 17 ferits al costat del camp de l'Espanyol ja havia envestit prèviament alguns aficionats. En aquest cas, però, anava a poca velocitat i no va causar ferits.
Segons abans de l'accelerada de les 21.02 hores que va provocar l'atropellament massiu, el vídeo mostra com aficionats de l'Espanyol la increpen i donen cops al cotxe, i ella intenta avançar, emportant-se alguns.
En paral·lel, una jove ha explicat al mitjà 'La Grada' que la conductora va atropellar-la primer a ella, deixant-la amb un braç atrapat entre la roda i la vorera, i és a partir de llavors quan es desenvolupen la resta de fets.
La conductora ha quedat en llibertat amb càrrecs i se li ha retirat el carnet de conduir. La causa està oberta per delictes contra la seguretat viària, desobediència i lesions per imprudència. Dels 17 ferits, n'hi ha dos encara hospitalitzats, un d'ells en estat greu a l'UCI.