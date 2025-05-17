Successos
Continuen ingressats dos ferits de l’atropellament de Cornellà, un de greu a l’UCI
La conductora ha passat a disposició judicial aquest dissabte
Dos dels ferits en l’atropellament múltiple als voltants del RCDE Stadium de Cornellà segueixen ingressats, un d’ells en estat greu en la Unitat de Cures Intensives (UCI), mentre que la conductora ha passat a disposició judicial aquest dissabte.
El Departament de Salut de la Generalitat ha donat a conèixer el balanç actualitzat de l’accident que va tenir lloc dijous passat abans del partit entre l’Espanyol i el Barcelona.
La conductora del vehicle, una dona de 34 anys que conduïa un turisme de color blanc, va quedar detinguda i aquest dissabte ha passat a disposició judicial.
Els Mossos d’Esquadra investiguen per què la dona, que estava parada dins del vehicle i envoltada per desenes de persones que el sacsejaven, va trepitjar de sobte l’accelerador i va atropellar diverses persones.
Fonts de la investigació apunten que la principal hipòtesi continua sent accidental, si bé també s’avaluarà estat mental de la dona i si va poder perdre els nervis en ser envoltada per aficionats que acudien al partit de futbol.
Dos de les 17 persones que van resultar ferides en l’atropellament romanen hospitalitzades, entre ells un pacient de 41 anys que estan ingressats a l’UCI en estat greu, ha informat el Departament de Salut.
Del total de ferits, 13 van ser traslladats a hospitals dijous a la nit, però la majoria no van arribar a ingressar.