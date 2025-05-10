Successos
L’alcalde de Vilanova alerta que el núvol tòxic persisteix i confirma quatre ferits lleus
Els afectats presenten símptomes lleus d’irritació i angoixa, mentre els Bombers continuen treballant per extingir l’incendi i controlar el núvol de clor
L'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, ha assenyalat que l'ordre de confinament de les cinc poblacions continua vigent i que s'està pendent de l'evolució del núvol tòxic. «La situació no està resolta. El foc ja s'ha pogut estabilitzar, però encara està en fase d'extinció», ha apuntat Ruiz a l'ACN.
«Els Bombers segueixen remullant amb aigua, això provoca la reacció química i el núvol tòxic de clor. No s'ha diluït encara, és dens i es mou en funció del vent», ha apuntat l'alcalde vilanoví.
«Fins que no es garanteixi la salut pública es mantindran les mesures de confinament», ha recalcat Ruiz, que ha parlat de quatre ferits lleus «amb problemes de picor i irritació» per l'incendi de la indústria de productes químics per a piscines.
«Són casos lleus de gent que estava a casa seva, i també alguna situació d'angoixa», ha insistit el batlle de Vilanova i la Geltrú. «Jo mateix, quan he sortit de matinada, he hagut d'anar amb mascareta per picor i irritació als ulls», ha precisat Ruiz, que ha avançat que s'ha activat el servei de control ambiental de la Generalitat.
«Així tindrem dades més objectives sobre el núvol tòxic per poder prendre decisions», ha reflexionat en veu alta l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, una població ha hagut de cancel·lar les activitats municipals i culturals previstes. «S'ha suspès el Vida BBQ, el Be Live Festival del passeig Marítim i també totes les activitats d'impuls municipal associades», ha conclòs Ruiz.