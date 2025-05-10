Successos
Els Bombers preveuen extingir les properes hores l'incendi de la nau de material de piscines a Vilanova
Les tasques durant la tarda se centraran en la retirada del material calcinat als afores de la ciutat
Els Bombers de la Generalitat asseguren que l'evolució de l'incendi de la nau de material de piscines de Vilanova i la Geltrú és favorable i preveuen tenir-lo extingit les pròximes hores. El cap d'intervenció, Joan Josep Bellostes, ha ressaltat que el foc està del tot estabilitzat i que ja no hi ha flama, de manera que aquesta tarda se centraran a retirar les pastilles de clor calcinades.
El material es traslladarà a una pedrera als afores de la ciutat. Bellostes ha assegurat que l'anàlisi de l'aire han descartat la presència de partícules contaminants. Pel que fa a les restriccions de cara a la població, els Bombers mantenen un radi de confinament de 500 metres des del lloc de l'incendi.
La retirada de material, segons han precisat els Bombers, implica una tasca inicial d'estendre manualment les pastilles calcinades perquè perdin temperatura. Seguidament, seran introduïdes en contenidors que es retiraran de forma mecànica «fins a un lloc allunyat de la trama urbana que garanteixi seguretat de cara a la ciutadania».
Bellostes ha apuntat que el material ha deixat de cremar ja fa hores, de manera que han pogut aturar les tasques d'extinció amb mànegues. Això, ha dit, ha minimitzat el núvol tòxic provocat per la reacció de les pastilles amb l'aigua, «com es pot observar amb l'actual columna de fum, molt més diluïda». La previsió és que les tasques de retirada de les pastilles s'allarguin «tres o quatre hores» a comptar des de les quatre de la tarda.
En relació a les restriccions de mobilitat, ha insistit que es tracta d'un confinament «evolutiu», per bé que la previsió és anar reduint el radi d'afectació. Durant aquesta tarda es mantindrà el confinament dels 500 metres a la rodona immediata del punt de l'incendi, a la Rambla Països Catalans. També es manté la recomanació de no sortir de casa a la població amb salut vulnerable, gent gran, nens petits i persones amb problemes respiratoris de Vilanova i del nucli de Roquetes. Per ara segueixen totalment desconfinats els municipis de Cubelles, Cunit i Calafell.
L'alcalde demana «molta prudència»
Per la seva part, l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, ha llençat un missatge de «molta prudència» a la ciutadania. En declaracions a l'ACN ha recordat han quedat anul·lades totes les activitats de lleure i esport previstes aquest dissabte a la ciutat, i ha recomanat al veïnat que estigui atent a les indicacions de les autoritats.
«Estem davant un desconfinament dinàmic i cal veure com avança la tarda», ha recalcat, tot i que s'ha mostrat «optimista» i confia que no sigui necessari tornar a ampliar el radi de la zona confinada.
Ruiz ha defensat que el confinament a tota la ciutat i part de la comarca durant el matí ha estat necessari «perquè hi havia un perill important per a la salut». «Són mesures que no agrada prendre, però l'objectiu principal era garantir la salut pública i la seguretat per poder extingir l'incendi el més ràpid possible», ha asseverat, mentre ha relatat que a les tres de la matinada ha constatat en primera persona com el núvol procedent de l'incendi provocava coïssor als ulls i les foses nasals.