Una jove es veu obligada a arrossegar-se per les escales de l’estació de Vilanova en no funcionar els ascensors

Imatges de la jove pujant per les escales, rebent ajuda i del cartell penjat als ascensors indicant que no funcionen.

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Una jove que utilitza cadira de rodes ha hagut d’arrossegar-se per les escales de l’estació de tren de Vilanova i la Geltrú a causa que els tres ascensors de l’estació estan fora de servei. A més, malgrat sol·licitar ajuda al personal de seguretat, la jove no va rebre assistència i, amb l’ajuda d’altres usuaris, va aconseguir pujar les escales per poder agafar el tren.

La mare de la jove va denunciar públicament la situació a través de les xarxes socials, descrivint l’ocorregut com a "vergonyós". Segons el seu relat, malgrat que es va avisar el personal de l’estació sobre la situació, no va aparèixer cap ajuda, i els guàrdies de seguretat van al·legar que no era la seva responsabilitat assistir a les persones amb mobilitat reduïda a pujar per les escales.

La mare, que també ha explicat que la seva filla té autisme, ha manifestat a la seva publicació que la jove va patir un atac a causa de l’angoixa provocada per la situació. "Gràcies, vostès es mereixen tot. Gràcies per l’empatia que tenen", manifestava la mare a les persones que van ajudar la seva filla a incorporar-se a la cadira, una vegada que aquesta havia pujat per les escales.

No es tracta d’un fet aïllat. De fet, el setembre de l’any passat, Carlos Correa va manifestar la seva indignació per la falta d’accessibilitat a l’estació de Sant Vicenç de Calders, on els ascensors portaven fora de servei durant més d’un mes. De fet, l’usuari va expressar, a través de les xarxes socials, la seva frustració després de veure’s obligat a arrossegar-se per les escales a causa de la falta d’alternatives per a persones amb mobilitat reduïda.