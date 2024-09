Denuncien la falta d’accessibilitat a l’estació de Sant Vicenç de Calders

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Un usuari de Rodalies ha manifestat la seva indignació per la falta d’accessibilitat a l’estació de Sant Vicenç de Calders, on els ascensors han estat fora de servei durant més d’un mes. En concret, es tracta de Carlos Correa, Campió d'Espanya de ParaPowerlifting qui, en un missatge dirigit a Renfe i Rodalies, va expressar la seva frustració després de veure’s obligat a arrossegar-se per les escales a causa de la falta d’alternatives per a persones amb mobilitat reduïda.

«És una vergonya», va escriure l'afectat, destacant que, a més del problema de l’ascensor, el tren en el qual va haver de viatjar tampoc estava adaptat per a persones amb discapacitat. L’usuari va compartir el seu enuig en xarxes socials.

Aquest incident ha revifat el debat sobre l’accessibilitat en el transport públic, especialment en una xarxa que hauria de garantir la mobilitat de tots els usuaris sense excepcions.