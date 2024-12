Llaç vermell gegant amb motiu del Dia Mundial de la Sida: «Calen referents positius per acabar amb l'estigma»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Un llaç vermell gegant s'ha desplegat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per commemorar el Dia Mundial de la Sida, que enguany reclama «bloquejar l'estigma».

«Calen referents positius en l'àmbit públic i comunitari per inspirar altres persones amb VIH i acabar amb l'estigma que pateixen», ha afirmat la copresidenta del Comitè 1r de Desembre, Marta Melgosa.

El 56% de persones amb VIH denuncia que ha patit discriminació per la seva condició seropositiva, la meitat (un 28%) en els darrers 12 mesos, segons l'enquesta 'VIH i discriminació' 2024.

La discriminació es produeix majoritàriament en l'àmbit de la Salut (45%) i en l'àmbit dels Serveis Socials o l'Administració (21%). Es calcula que unes 35.000 persones viuen amb VIH a Catalunya.

El lema escollit enguany pel Comitè 1r de Desembre per a commemorar el Dia Mundial de la Sida posa el focus en la importància de comptar amb referents inspiradors en la lluita contra el VIH. «Tot i que fer-se visible és una decisió molt personal i que depèn de la situació, circumstàncies i entorn de cadascú», ha reconegut Melgosa.

Des del Comitè 1D es vol ajudar a crear tant referències positives i inspiradores com espais segurs lliures d'estigma i discriminació on no haver d'amagar la condició de seropositiu. «Que les persones amb VIH es puguin sentir segures arreu per poder visibilitzar-se, si així ho desitgen», ha precisat el també copresident del Comitè 1D, Mario Robles, que també aposta per una major «formació i sensibilització» de la societat a través de l'educació, la cultura o els mitjans de comunicació.

«Igualment també calen crear referents positius de persones amb VIH en les produccions de ficció literària, televisiva i cinematogràfica», ha afegit Robles. «I l'Administració ha de ser també una aliada necessària», ha puntualitzat el copresident del Comitè 1D, que exigeix a la Generalitat que el Pacte Social contra l'estigma i la discriminació de les persones amb VIH vagi acompanyat d'una dotació pressupostària «adequada i suficient» per a la seva posada en marxa, desenvolupament i seguiment.

«El Pacte Social ha estat víctima també dels continus canvis polítics i de la paràlisi administrativa. Fem una crida un any més a completar per fi aquest projecte i dotar-lo del pressupost necessari», ha insistit Melgosa.

«Els avenços científics van a diferent ritme dels avenços socials»

Altres dades de l'enquesta 'VIH i discriminació' 2024 -elaborada pel Comitè 1r de Desembre i amb resposta de 136 persones seropositives- assenyalen que un 51% dels enquestats que viuen a la ciutat de Barcelona ha patit discriminació a raó del VIH; o que un 31% de les persones també afirmen haver patit discriminació per LGTBIfòbia, un 23% per racisme o xenofòbia, un 23% per altres situacions derivades de la salut i un 15% per drogodependències.

No obstant això, un 88% dels enquestats no ha denunciat les situacions de discriminació que ha patit (un 90% en el cas de les dones). D'aquest 88% de persones enquestades que no ha denunciat les situacions de discriminació, un 39% no ho ha fet perquè considera que no serviria per a res i un 12% per por a les conseqüències.

«Malauradament, els avenços científics i mèdics sobre el VIH van a diferent ritme dels avenços socials», ha reconegut la copresidenta del Comitè 1D. «Encara hi ha molt estigma i discriminació a combatre, i ens queda molt camí per recórrer», ha conclòs Melgosa.