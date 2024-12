Les infeccions per VIH repunten el 2023 però es mantenen per sota dels nivells prepandèmics

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Les infeccions per VIH a Catalunya van repuntar per segon any consecutiu el 2023 amb 481 nous casos, cosa que suposa una taxa de 6 casos per cada 100.000 habitants, segons dades de Salut. L’any anterior es van registrar 460 diagnòstics, amb una taxa de 5,9, i el 2021, la xifra es va situar en 431.

Malgrat el lleuger augment de l’any passat, el nombre d’infeccions no ha recuperat els nivells prepandèmics, i queda lluny dels 640 casos del 2019, un any que va seguir la tendència decreixent de tota la dècada passada. Els homes van representar pràcticament nou de cada deu nous diagnòstics el 2023, segons Salut, que calcula que al voltant de 35.000 persones conviuen amb el VIH actualment. Concretament, dels 481 nous diagnòstics l’any passat, el 86,9% corresponen a homes, que tenen una taxa de 10,7 casos per cada 100.000 habitants, una ràtio sensiblement superior a la de les dones (1,6).

La mitjana d’edat de les persones que han contret el virus és de 38 anys i la principal via de transmissió és la sexual, amb un 53,4% dels contagis en homes que tenen sexe amb altres homes, i un 34,4% d’homes i dones heterosexuals.

Evolució dels nous diagnòstics per VIH a Catalunya entre el 2001 i el 2023

La tendència dels últims anys és a la baixa. Si la primera dècada del segle hi havia certa estabilitat ja que es detectaven, de mitjana, uns 800 nous casos cada any, amb una taxa d’entre 11 i 13, el punt d’inflexió va ser el 2010; aquell any es van declarar 895 diagnòstics, i des de llavors la xifra va anar baixant fins caure per sota dels 700 anuals al final de la dècada. De 12 casos per cada 100.000 habitants es va passar a la meitat en una dècada i, després d’una nova caiguda en els diagnòstics el 2020 fins als 466, les xifres s’han estabilitzat els últims anys.

A partir de càlculs matemàtics i algoritmes, Salut estima que 35.353 persones viuen actualment amb el virus –una xifra que no és exacta per diversos motius, entre els quals que hi ha gent que desconeix que ha contret el VIH. En l’última dècada, les aproximacions havien rondat els 33.000 casos, però les xifres no són comparables amb les d’aquest any ja que la manera de calcular-les es va corregint i afinant cada any, segons fonts del departament.

Salut explica que la caiguda dels nous diagnòstics l’última dècada es pot atribuir a l’expansió del tractament per a la malaltia –que des del 2015 és universal, és a dir, que tota persona diagnosticada el rep independentment de la seva condició clínica–, així com a l’augment de l'ús de la profilaxi pre-exposició al VIH (PrEP) i a l’ampli ventall d’intervencions desplegades en tots els àmbits durant aquests anys.

La PrEP arriba a més de 10.000 persones

De fet, la PrEP es dispensa a 21 dispositius sanitaris a Catalunya i ja ha beneficiat a més de 10.500 persones, el 37% del total de l’Estat. La xifra va a l’alça, ja que un any abans, el tractament havia arribat a 9.000 persones. Altres actuacions inclouen el pla per a l’accessibilitat al preservatiu, amb més de dos milions d’unitats distribuïdes gratuïtament, la provisió de material divulgatiu adaptat a les noves tecnologies i els programes de distribució de xeringues, amb 749.425 unitats distribuïdes a través de més de 700 agents.

El suport tècnic i econòmic a projectes de prevenció desplegats per entitats comunitàries, la diversificació de l’oferta per a la realització de la prova de detecció del VIH –14.510 proves realitzades a 14 ONG, 1.056 proves a 122 farmàcies i prop de 430.000 proves fetes a la xarxa sanitària– i l’actualització del model de seguiment en l’atenció a les persones VIH per adequar-lo als seus perfils i necessitats són altres estratègies que ha desplegat Salut.

El 98% de pacients en tractament tenen una càrrega viral indetectable

Catalunya ha assolit els objectius 90-90-90 d'ONUSIDA –el Programa de les Nacions Unides per al VIH– per a l’any 2020, que fixaven que el 90% de les persones infectades pel VIH ho sàpiguen, que el 90% d’aquestes estiguin en tractament i que el 90% d’aquestes últimes tinguin la càrrega viral indetectable.

El següent repte d’ONUSIDA és aconseguir el 95% en les tres categories l’any 2025 i, en aquest sentit, el país ja ha aconseguit dos dels tres objectius: ha arribat al 95% de persones infectades pel VIH conscients de ser-ho, el 90% de pacients en tractament, i el 98% d'aquestes, amb càrrega viral indetectable.