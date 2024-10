La licitació d’obres públiques puja un 11% fins al setembre i assoleix els 2.753 milions d’euros

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La licitació d’obres públiques ha pujat un 11% entre gener i setembre assolint els 2.753 milions d’euros en els nou primers mesos de l’any respecte al mateix període de 2023, segons les dades publicades aquest dilluns per la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya. Pel que fa al tercer trimestre, les licitacions han estat de 870,7 milions d’euros, un 26% menys que en el segon, quan es van assolir els 1.171,3 milions. L’administració local és la més activa en contractació, amb el 41% del total, amb 1.268,5 milions, un 11% més que fa un any. També puja la licitació de la Generalitat, arribant als 789,5 milions (+13%) i suposant el 28,7% del total, mentre que baixa un 6% la de l’Estat, amb 529,2 milions, i suposant el 19,2% del total.

D’acord amb les dades dels Contractistes, les licitacions vinculades a fons europeus Next Generation han caigut, sent en total 404, amb un valor de 393,1 milions d’euros, el 14,3% de la licitació en curs. L’any passat, els contractes vinculats als Next Generation eren el 23,4% de la licitació anual.