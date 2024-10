Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

ACN Barcelona - Catalunya manté l’amenaça terrorista en el nivell 4 reforçat sobre 5 tal com la resta de l’Estat després de la reunió d’aquest dilluns del Gabinet de Coordinació Antiterrorista. Es manté vigent l’amenaça contra interessos i persones relacionades amb Israel i la comunitat jueva, els Estats Units i els estats membres de la Unió Europea i les forces i cossos de seguretat continuen essent objectiu d’interès de cara a potencials atemptats terroristes. Es mantenen, doncs, les mesures acordades en la darrera cimera, que passen, entre d’altres, per mantenir l’activitat policial de detecció i prevenció en llocs amb gran afluència de persones o per protegir punts d’interès com llocs de culte cristians i jueus i edificis diplomàtics.

La trobada ha comptat amb la presència de la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, i els màxims comandaments dels Mossos d’Esquadra, amb el comissari en cap, Miquel Esquius, al capdavant.

Durant la reunió, els analistes han fet un repàs dels darrers atacs terroristes comesos i el seu possible impacte sobre occident, així com les amenaces difoses per mitjans afins al Moviment Global Gihadista. També s’ha analitzat el risc associat als moviments vinculats al supremacisme blanc i l’extrema esquerra.

Pel que fa a l’activitat policial, en aquest darrer any s’han identificat gairebé 59.000 persones i 13.000 vehicles en el marc del Pla Operatiu Específic Antiterrorista. Aquestes accions estan vinculades als punts d’interès policial que es consideren estratègics per antiterrorisme, com la Sagrada Família, les comissaries de policia, les sinagogues i els estadis de futbol.

Les hores que s’hi ha destinat en els darrers 12 mesos (unes 80.000 mensuals de mitjana) han incrementat un 206% en comparació amb el mateix període de l’any anterior. En el marc de la reunió també s’ha ratificat el pressupost necessari per adquirir més material balístic per afrontar arreu de Catalunya qualsevol necessitat per a la lluita antiterrorista.