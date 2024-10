El Govern apuntala l’impost a les energètiques i crida a la «fiscalitat responsable»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, s’ha mostrat aquest dimarts reticent a fer qualsevol tipus de pressió a l’executiu espanyol per a que no converteixi en permanent l’impost a les energètiques, tal i com han demanat des de Foment i des de part del món empresarial. Així, sense situar-se a favor de la mesura, sí l’ha emmarcat en la «fiscalitat responsable» que creu que ha d’imperar per tal de poder «portar a terme totes les reformes que s’han de desenvolupar». En aquest sentit, ha negat que l’impost posi en risc grans inversions com la de la petroquímica de Tarragona, tal i com han denunciat alguns sectors.

«Fem una crida a la fiscalitat responsable. Acompanyarem aquesta i altres inversions però amb el principi que hi ha d’haver aquesta fiscalitat responsable», ha dit Paneque, tot afegint que des de l’executiu tenen el compromís de «crear marcs estables per a noves inversions i per a mantenir les que ja hi ha».

La rèplica de la portaveu arriba després que Foment del Treball hagi demanat al Govern que pressioni l’executiu espanyol per evitar que l’impost a les energètiques es converteixi en permanent. La patronal catalana ha assegurat en un comunicat que la mesura era «temporal i excepcional», i ha avisat que si es consolida «posa en risc la continuïtat» d’inversions importants a tot el país.

Segons Foment, el tribut fins i tot pot posar «en entredit el futur del pol químic de Tarragona». L’entitat presidida per Josep Lluís Sànchez Llibre critica també el que considera «polítiques agressives» del govern espanyol, que considera que es fan «emmascarant amb ideologia un afany recaptatori».