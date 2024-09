Jutgen a Lleida un home acusat d'abusar de la seva germanastra quan aquesta era menor d'edat

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Lleida ha jutjat aquest dijous un home acusat d'abusar sexualment de manera continuada de la seva germanastra quan aquesta era menor d'edat. Els fets jutjats haurien tingut lloc a partir del 2016, quan la denunciant tenia 8 anys.

La sala ha pogut escoltar la prova preconstituïda de la noia en la qual ha afirmat que el seu germanastre utilitzava el joc com a excusa per fer-li tocaments en diferents parts del cos. Els suposats abusos haurien començat quan l'acusat era menor d'edat.

De fet, l'home ja va ser processat per aquest cas en un jutjat de menors. Ara se'l torna a jutjar perquè Fiscalia considera que ell va persistir en el delicte quan ja era major d'edat. Li demana 5 anys de presó, mentre que la defensa vol l'absolució.

L'Audiència de Lleida ha escoltat la declaració que la noia va fer en seu judicial quan va denunciar els fets, que haurien tingut lloc al domicili del pare de l'acusat a Almenar (Segrià) des de l'any 2016 fins al 2018 aproximadament.

En la prova preconstituïda, la jove ha relatat que el seu germanastre utilitzava jocs com «pares i mares» per fer-li petons a la boca o bé li feia tocaments en diferents parts del cos. Quan la denunciant va complir 10 anys, es va rebel·lar contra el seu suposat agressor. «Vaig ser conscient dels fets. Em vaig cansar i vaig explicar què passava», afirmava en la seva declaració.

Es dona la circumstància que l'acusat ja va ser processat per aquests fets en un jutjat de menors després d'un judici per conformitat. En aquesta ocasió, ha negat fer tocaments a la menor així com jugar amb ella o enviar-li missatges per les xarxes socials.

En aquest sentit, la denunciant va rebre mitjançant 'Tiktok' uns missatges en què li demanaven que s'abaixés les «calces», entre altres, procedents del compte del germà petit del processat, però Fiscalia considera que va ser l'home qui realment els va enviar.

Per la seva part, les psicòlogues que van entrevistar-se amb la nena van detectar-li símptomes compatibles amb l'ansietat, depressió o fòbia. «Part de la seva simptomatologia podria estar relacionada amb els fets, com el bloqueig que diu que patia amb situacions íntimes amb els nois», ha expressat una de les professionals.

Així mateix, la mare de la noia ha declarat que «solia tancar-se a l'habitació i estava més sensible o plorava més» durant les dates que van tenir lloc els presumptes abusos, però «ella em deia que estava bé».

En les seves conclusions, el fiscal ha considerat que l'home va persistir en el seu delicte al llarg dels anys tant quan era menor com ja d'adult passant pels jocs amb la noia, els tocaments o les converses per les xarxes socials.

Ha considerat que tot plegat suposen «diversos episodis de naturalesa sexual» que sustenten el relat de la denunciant. Demana per a l'acusat 5 anys de presó i 3 de llibertat vigilada, amb la prohibició d'acostar-se a ella, després de complir la pena.

Per la seva part, la defensa ha demanat l'absolució del seu representat. Entre altres, l'advocada ha manifestat que la fiscalia i els testimonis «no han concretat» si els fets jutjats aquest dijous haurien passat quan l'acusat era menor, amb la qual cosa «ja estarien jutjats», o després d'adult.

A més, ha considerat que les úniques proves reals d'aquest cas són les declaracions de la denunciant i del seu client. Per aquest motiu, ha instat a la sala a aplicar el principi d'in dubio pro reo (davant del dubte, a favor de l'acusat).

