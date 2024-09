Condemnat el futbolista Hugo Mallo per tocaments sexuals a la mascota de l’Espanyol

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Un jutjat penal de Barcelona ha condemnat l’exfutbolista gallec del Celta de Vigo Hugo Mallo a pagar 6.000 euros de multa i 1.000 d’indemnització per un delicte d’abús sexual en fer tocaments als pits d’una dona que duia la mascota de l’Espanyol en un partit contra aquest equip a l’estadi de Cornellà de Llobregat l’abril del 2019.

Els fets es van produir en la salutació inicial dels equips i quan el jugador va saludar les dues mascotes de l’Espanyol, un periquito i una periquita, va posar les mans per sota de la disfressa d’aquesta última, que va retrocedir i va apartar l’acusat amb la mà.

La fiscalia demanava 8.640 euros de multa, mentre que l’acusació particular en demanava 14.400, a més de la indemnització per 1.000 euros a la víctima per danys morals. La defensa va demanar l’absolució.

