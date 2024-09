Aproven una moció perquè el govern espanyol suspengui l'atermenament de finques al delta de l'Ebre

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La comissió d'Agricultura del Senat ha aprovat aquest dilluns una moció on es demana que el govern espanyol suspengui l'atermenament del domini públic marítim-terrestre que ha proposat per al delta de l'Ebre i que es posi en marxa una taula de treball amb el Govern de la Generalitat on hi hagi representats els ajuntaments, organitzacions i col·lectius -agricultors, comunitats de regants i científics- per garantir que les actuacions tinguin base científica i el consens de tothom.

La moció ha estat presentada per ERC – Euskal Herria Bildu, i ha rebut el suport dels grups del PNV, PP i Junts – Coalición Canaria – Agrupación Herreña – BNG. Tan sols el PSOE hi ha votat en contra. Des d'ERC, Jordi Gaseni, ha indicat que els pagesos, regants, finques d'arròs, el Parc Natural i les famílies són els que estan greument afectats per l'atermenament proposat per l'Estat.

Gaseni ha apuntat que les al·legacions que es van presentar qüestionaven la validesa i la necessitat de la proposta perquè la reclassificació dels terrenys podia comportar un impacte econòmic i social negatiu, i així afectar la sostenibilitat de les explotacions agràries.

A més, ha valorat que els atermenaments no serveixen per aturar l'acció del mar cap al delta, sinó «per generar problemes», i els ha qualificat «d'innecessaris» davant les actuacions que està fent el Govern amb l'Estratègia Delta i la construcció de les guardes de les badies i de les basses.

Per això, ha demanat «al govern espanyol que sigui prudent i esperi els resultats d'aquestes actuacions, abans de fer qualsevol atermenament» que comportaria un canvi de la classificació del terreny i afectacions directes als propietaris, pagesos i regants, així com a les seves infraestructures de desaigües i les estacions de bombeig, amb per exemple, un pagament afegit de cànons d'ocupació i de permisos de les actuacions. El grup republicà ha avançat que exigirà al ministeri l'aplicació efectiva del contingut de la moció.