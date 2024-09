PPC acusa a l'esquerra que lidera Sánchez «d'assemblar-se a la que construïa murs a Berlín»

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El líder del PPC, Alejandro Fernández, ha acusat a «l'esquerra que governa» Espanya, encapçalada pel president Pedro Sánchez, de «semblar-se més que construïa murs a Berlín» que la que va contribuir a la construcció d’Europa, així com de fomentar el «rancor» davant la igualtat al nostre país.

Fernández, la vicesecretària d’organització del PP, Carmen Fúnez i el president del PP de Barcelona, Manu Reyes, han participat avui en la clausura de l’acte de l’inici del curs polític organitzada pels populars catalans en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

Durant la seva intervenció en l’acte, el president del PPC ha situat com un dels «reptes que ens interpel·la tots» el fer front a aquesta esquerra, que «ataca amb una ferocitat abans desconeguda» els principis i valors dels espanyols.

«Ens enfrontem a una esquerra que avui s’assembla més a la que construïa murs a Berlín que aquella que va contribuir a construir Europa després de la II Guerra Mundial», ha afirmat Fernández davant dels assistents.

En aquest sentit, el líder dels populars catalans ha agregat que «tenim una esquerra davant que no defensa la igualtat sinó el rancor, per a la qual la memòria històrica no és reconciliació sinó revenja: l’esquerra que avui governa a Espanya és, per tant, murs, paràlisi i revenja, és sense cap dubte la pitjor de la nostra història».

Fernández, a més, ha indicat que als populars els correspon «construir una alternativa» a aquesta esquerra que governa «des de fa massa anys» de la mà dels nacionalistes a Catalunya i que, ara, ha assumit «l’agenda de govern fracassada i castigada severament a les urnes» d’ERC, la qual «manté i agreuja si cap encara més l’aposta separatista, independentista i identitària».

