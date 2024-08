El PPC apressa el Govern a presentar els pressupostos abans de l'octubre i obre la porta a negociar-los via esmenes

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El PPC apressa el Govern de Salvador Illa a presentar els pressupostos de la Generalitat per al 2025 «al més aviat possible», abans del mes d'octubre, per «sortir de la inestabilitat política» dels últims anys. En una entrevista a l'ACN, el portaveu dels populars al Parlament, Juan Fernández, obre la porta a negociar els comptes durant la tramitació parlamentària. «Si no ens truquen, el grup del PP té les eines de treball parlamentari i farem les esmenes que calguin al pressupost», ha indicat Fernández. Els populars estan disposats a negociar els pressupostos «dins del marc de la llei i de la convivència» i fixen el finançament singular com una de les «línies vermelles» en les converses.

Aquesta setmana l'executiu socialista renunciava a tenir pressupostos per al 2024. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, explicava dimarts després de la reunió del Consell Executiu que la intenció és dur el projecte pressupostari al Parlament a principis de novembre i que els comptes siguin aprovats l'1 de gener de 2025. Una situació que en l'última dècada només ha passat amb els del 2022 quan el Parlament va donar llum verda als comptes el 23 de desembre del 2021.

Els populars creuen que si els pressupostos arriben al Parlament al novembre, no hi haurà temps per tenir-los aprovats el primer dia de l'any. «Seria important que aquests pressupostos s'anunciessin i es presentessin al Parlament de Catalunya abans del mes d'octubre, sobretot perquè es poguessin debatre i fer propostes», remarca Fernández. Assenyala que seria «donar una mala imatge i començar molt malament» si els comptes no entren en vigor el dia 1.

Propostes via esmenes

Des del PPC comenten que Illa «ha deixat molt clar» que els «socis preferents» són ERC i Comuns. Així argumenten que «l'agenda política que assumirà Illa no serà la nostra, sinó que serà la d'Esquerra». Tot i això, Fernández subratlla que en les darreres eleccions els populars han passat de tres a quinze diputats «per fer propostes, per sumar i per millorar la vida dels catalans». Per això, afirma que estan «disposats a parlar dins del marc de la llei i de la convivència».

«Nosaltres estem oberts a fer propostes, estem oberts a parlar de pressupost, però si no ens truquen, no ens preocuparem per això. Tenim les eines i tenim a disposició el nostre grup parlamentari per fer les esmenes que siguin necessàries per poder incidir positivament en aquest pressupost», explica el portaveu.

Preguntat per «línies vermelles» en el moment de negociar-los, Fernández constata que encara no s'ha anunciat res dels comptes, «ni com el tramitaran, ni quins ingressos tindran». «El nou finançament no sé si estarà reflectit o no en aquest nou pressupost», diu. En tot cas, apunta que el PPC posarà sobre la taula «propostes que ajudin a millorar el benestar dels ciutadans». Així doncs, com a «línia vermella» situen l'acord de finançament singular perquè consideren que és «dolent» i té «efectes negatius» per a Catalunya i la resta de l'estat espanyol.

Nou curs polític

El PPC enceta el nou curs polític després d'haver quintuplicat el nombre de diputats en les darreres eleccions del 12 de maig i després de la investidura de Salvador Illa amb els vots del PSC, ERC i Comuns. Fernández retreu al president de la Generalitat que durant el discurs d'investidura «no va explicar quin és el seu pla ni projecte de govern» i assenyala que en aquests primers dies de mandat «encara no s'ha explicat ni s'ha pres cap decisió dirigida a solucionar els problemes reals que té Catalunya».

Els d'Alejandro Fernández volen situar a l'agenda parlamentària qüestions com la seguretat, l'educació pública, la sanitat o l'accés a l'habitatge. «Serà un inici de curs on el PP posarà sobre la taula aquests temes, on farem propostes en positiu, constructives, però sobretot també fiscalitzarem l'activitat d'aquest govern», resumeix el portaveu.

Et pot interessar: