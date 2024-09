Llach crida a que la Diada sigui un «èxit rotund»: «Tenen por quan els independentistes sortim al carrer»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, ha fet aquest dissabte una crida a que la manifestació convocada per aquesta entitat i altres sigui un «èxit rotund» per «avançar cap a la independència».

En una carta enviada als socis de l’ANC, Llach ha avisat que hi ha «poderoses forces polítiques i lobbies espanyoles» que volen «girar full». «Tenen por quan els independentistes sortim al carrer i per això volen que oblidem els formidables Onzes de Setembre en què milions de catalans hem omplert els carrers amb el nostre clam», ha dit. Llach també ha lamentat que es «multipliquin» les «baralles caïnites» entre partits independentistes.

Llach ha assegurat que l’Estat espanyol «ha defermat una violència i una repressió inaudita contra un moviment pacífic i cívic» amb l’objectiu de fer «girar full». «Espanya està fent molt més alta la paret que hem de saltar, vol crear divisió sobre com superar aquest mur, al mateix temps que es multipliquen les baralles caïnites entre partits independentistes».

Per tot plegat, ha demanat que aquesta Diada serveixi per trencar «aquest cercle viciós»: «La nostra força tornarà a persuadir els que defalleixen i, plegats, continuarem el combat imprescindible per afrontar els greus perills que provoca la dependència d’Espanya».

Entre aquestes «greus perills», Llach ha citat la «minorització lingüística que aboca a la desaparició del català», «l’espoli fiscal», la «repressió judicial» o «l’afebliment de la sanitat» i «l’empitjorament» de les escoles. També ha cridat a «combatre el robatori fiscal de 22.000 milions d’euros cada any», ja que és «l’explotació colonial espanyola en la seva forma més subtil, però més barroera».

Et pot interessar: