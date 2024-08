L'ANC carrega contra els dirigents d'ERC per l'aval a Illa: «La història els jutjarà»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha emès un dur comunicat contra ERC després que s'hagi fet públic el resultat de la consulta a la militància, que ha avalat el pacte amb el PSC per a la investidura de Salvador Illa amb un 53,5% de vots a favor.

L'ANC acusa els dirigents republicans de ser els "culpables" dels "efectes fatals per a Catalunya, per a l'independentisme i per al seu partit" que creuen que han portat els seus "contrasentits". I afegeix: "La història els jutjarà". Per a l'ANC, el 'sí' d'ERC a Illa "aguditza la fatídica divisió de l'independentisme perquè abandona qualsevol confrontació amb l'Estat i d'unitat estratègica independentista". De fet, creuen que la "deriva" d'ERC "afebleix greument el moviment independentista".

L'ANC creu que el vot favorable d'ERC a Illa "explicita l'acatament del marc de la Constitució espanyola" i "la subordinació estratègica permanent" del partit al socialisme espanyol. L'entitat creu que es "debilitat" el moviment independentista "perquè debilita el seu flanc esquerre". Un "buit" que creu que serà "cobert per altres formacions polítiques". A més, creuen que "retardarà la marxa del moviment cap a la República Catalana".

L'entitat també augura que la davallada electoral dels republicans "s'aguditzarà" per la "contradicció" entre una "aliança estable" amb els socialistes i estar a l'oposició al Parlament de Catalunya. Per a l'ANC, "aquest plantejament no ha ampliat la base electoral sinó que l'ha encongit, tendència que s'agreujarà després d'investir Salvador Illa".

L'Assemblea ha lamentat que els afiliats d'ERC "s'han cregut de manera inexplicable" que l'acord amb el PSC era "un èxit fabulós, però que calia passar a l'oposició". L'entitat pronostica que "les funestes conseqüències d'aquesta contradicció" s'evidenciaran en el discurs d'investidura d'Illa al Parlament i en el nomenament del seu Govern. Per l'ANC, el PSC "no creu en l'existència de conflicte amb Espanya".

Et pot interessar: