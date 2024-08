Detecten salmonel·la en un lot de fuet distribuït per la marca BonÀrea a Catalunya

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Les autoritats sanitàries de Catalunya han alertat l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició de la presència de salmonel·la en un lot de fuet ibèric de la marca BonÀrea, que ha contactat amb els clients i ha procedit a la retirada del producte de la venda.

El fuet s’ha venut a Catalunya, Aragó, Castella La Manxa, País Valencià, Madrid, La Rioja i Navarra, tot i que no es descarta que s’hagi redistribuït posteriorment a altres autonomies.

Es recomana a les persones que el tinguin al seu domicili que no el consumeixin, així com anar a un centre de salut si s’ha consumit i es tenen símptomes compatibles amb la salmonel·losi, com ara diarrea o vòmits acompanyats de febre i mal de cap.

Et pot interessar: