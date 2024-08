L'empresa catalana Open Cosmos llança un nou nanosatèl·lit alimentat amb intel·ligència artificial

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Open Cosmos, l'empresa que enlairarà el quart microsatèl·lit del Govern a finals del 2025, ha llançat aquest diumenge a l'espai un nanosatèl·lit alimentat amb intel·ligència artificial (IA) que proporciona dades sobre el medi ambient.

L'enlairament s'ha fet «amb èxit» des de la fase de Vandenberg, a Califòrnia, i té la particularitat que permet per primera vegada l'anàlisi de dades a bord en temps real gràcies a l'ús de la IA. El satèl·lit, anomenat Phisat-2, servirà per millorar les actuacions de resposta a desastres, fer seguiment marítim i protegir el medi ambient.

Tot plegat forma part d'una missió de l'Agència Espacial Europea per demostrar com es pot utilitzar la IA per millorar la manera d'observar la Terra des de l'espai.

