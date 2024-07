El primer nanosatèl·lit català, l'Enxaneta, reingressa a l'atmosfera tres anys després del seu enlairament

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El primer nanosatèl·lit llançat per Catalunya, l'Enxaneta, ha completat la seva missió i ha reentrat a l'atmosfera amb èxit i de manera sostenible. Tres anys després de la seva posada en òrbita, l'Enxaneta s'ha desintegrat en contactar amb les capes altes de l'atmosfera terrestre sense deixar rastres de brossa espacial a l'òrbita de la Terra, tal com demana l'Agència Espacial Europea (ESA).

Durant aquest període, el nanosatèl·lit ha complert amb l'objectiu principal de la missió, adjudicada a l'empresa Sateliot, que era desplegar serveis de connectivitat global d'Internet de les Coses (IoT) i obtenir dades de sensors ubicats arreu del territori català, especialment en zones amb poca cobertura.

L'Enxaneta – nom amb què els infants del Club Super 3 van batejar l'aparell - consta de tres unitats i pesa poc més de 4 kg. El 22 de març de 2021 el Govern el va llançar esdevenint així el primer nanosatèl·lit català en arribar a l'espai. Per a fer-ho, es va utilitzar un coet llançador que es va ubicar a l'estació espacial de Baikonur, al Kazhastan.

Després de més de tres anys, l'aparell ha completat la fase de reentrada a l'atmosfera assolint «amb èxit» els objectius principals de la missió: desplegar serveis de connectivitat global d'IoT per a l'obtenció de dades de sensors ubicats arreu de Catalunya i validar la viabilitat d'aquestes connectivitats per cobrir mancances de cobertura en àmbits com l'agrícola, el ramader, o climàtic, segons apunta el Govern en un comunicat.

Així, l'executiu ha remarcat que l'Enxaneta ha permès consolidar una nova tecnologia que permet als operadors connectar-se amb la xarxa de satèl·lits quan necessiten cobertura 5G per oferir connectivitat. Una innovació que suposa «una revolució» per a la indústria de l'IoT i que ha estat certificada i avalada per l'ESA.

Reentrada sostenible

Tot això ho ha assolit, segons el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, «de manera sostenible», ja que la reentrada ha estat «totalment alineada» amb les recomanacions europees de mitigació de brossa espacial. L'Enxaneta va iniciar la fase de fi de missió a mitjans d'abril, i des de llavors ha anat perdent altitud fins a reentrar a l'atmosfera terrestre i desintegrar-se per complet.

Un fi de fase «controlat i ràpid» que ha evitat els efectes que es deriven de les restes de brossa espacial, com les col·lisions de petits fragments amb satèl·lits i naus tripulades o l'obstrucció del cel visible per a observacions astronòmiques, entre d'altres.

L'Enxaneta ha estat el primer nanosatèl·lit de l'estratègia NewSpace de Catalunya, una iniciativa que compta amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, la Fundació i2CAT i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

