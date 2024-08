Un foc a la torre Godó de Barcelona afecta les emissions de RAC1

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Un foc a la torre Godó de la Diagonal de Barcelona afecta aquest dimarts les emissions de RAC1, que ha hagut de posposar fins a les 8.00 h l’inici del seu matinal, El Món a RAC1. Segons ha informat la pròpia ràdio a través de les xarxes socials, l’incendi ja està extingit però no es pot accedir a l’edifici.

El programa s’està emetent des de l’Hotel Zenit en lloc de la planta 15, on s’ubiquen els estudis de l'emissora. El foc ha començat a la planta 20 cap a les 3 de la matinada, quan l'edifici es trobava pràcticament buit, i ha afectat també les plantes superiors, la 21 i la 22. No hi ha cap persona ferida, segons confirmen fonts municipals.

L’edifici s’està ventilant i encara no hi poden accedir els treballadors, entre els quals també hi ha els de les redaccions de La Vanguàrdia i El Mundo Deportivo.

El tronc central de la Diagonal, que s’havia tancat durant les tasques d’extinció aquesta matinada, ja s’ha reobert al trànsit. S’hi han desplaçat 17 dotacions dels Bombers de Barcelona, així com efectius de la Guàrdia Urbana i altres cossos d'emergències. De moment es desconeixen les causes de l'incendi.

El tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha explicat que «sembla que el foc s'ha ocasionat en unes dependències d'uns despatxos d'advocats» que hi ha a l'edifici. Segons ha dit, hi ha dos punts «sensibles», un són les oficines de RAC1 -que al matí s'han traslladat a l'Hotel Zenit- i l'altre el consolat britànic, que durant l'estiu veu incrementada la seva activitat.

Batlle ha remarcat que l'incendi ha estat «ràpidament controlat» i ha confirmat que no hi ha víctimes. Amb tot, sí que ha dit que es preveu que hi hagi afectacions durant tot el dia, ja que l'edifici se situa en un lloc cèntric de la ciutat. També ha assegurat que es farà una avaluació dels danys.

D'altra banda, també ha apuntat que s'investigaran les causes que han pogut ocasionar l'incendi, que de moment es desconeixen: «Hi estem treballant». «Per descomptat per part de Bombers, però també per part de la Guàrdia Urbana», ha afirmat. A banda, també hi ha la divisió científica dels Mossos d'Esquadra, «que està analitzant les possibles causes d'aquest incendi», ha dit.

