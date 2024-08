Interior respon al jutge Llarena: «Els Mossos no van requerir suport per detenir Puigdemont»

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ministeri de l’Interior ha remès un informe al jutge del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el qual explica que els Mossos d’Esquadra no van requerir la Policia i Guàrdia Civil suport per detenir a l’expresident Carles Puigdemont i que, atesa la seva competència i capacitat, no van desplegar «operatius paral·lels».

El departament que dirigeix Fernando Grande-Marlaska al·ludeix a la «competència i capacitats operatives» dels Mossos com a «policia integral a Catalunya», que va informar al ministeri del seu «dispositiu específic» per arrestar Puigdemont dijous passat, quan va aconseguir entrar a Barcelona, fer un míting i fugir de nou del país sense ser arrestat.

Segons explica el Ministeri en un comunicat, Interior va oferir a la policia catalana qualsevol suport operatiu, «sense que fossin requerits tals suports més enllà dels habituals prestats a través de la taula de coordinació operativa i d’intercanvi i informació i intel·ligència».

Interior assegura que l’arrest de l’expresident català és «un objectiu prioritari» i apunta que als dispositius de control establerts per la Policia i la Guàrdia Civil a la frontera amb França, als ports i als aeroports «no es va detectar en cap moment i fins la data la presència del pròfug Carles Puigdemont».

El jutge Llarena va enviar divendres passat, un dia després de la fuga de l’expresident, sengles providències als Mossos i el Ministeri Interior en les que els sol·licitava que detallessin tant l’operatiu ideat per detenir el líder de Junts com les causes del seu fracàs.

