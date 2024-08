Aquests són els consellers confirmats del Govern de Salvador Illa

Publicat per ACNEfe Verificat per Creat: Actualitzat:

Albert Dalmau, Presidència

L'actual gerent de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Dalmau, serà el conseller de la Presidència del Govern de Salvador Illa. Fins ara Dalmau ha estat la mà dreta de l'alcalde Collboni al consistori barceloní. És el responsable del desplegament del Pla Endreça i també és considerat una de les persones claus per la realització de la Copa Amèrica de Vela a la ciutat.

Alícia Romero, Economia i Hisenda

La diputada del PSC Alícia Romero serà la nova consellera d'Economia i Hisenda. Per tant, assumirà la cartera que ara ocupa en funcions Natàlia Mas.

Romero, que ja era la referent econòmica del PSC al Parlament, on també exercia de portaveu, serà l'encarregada de negociar com s'aplica el nou finançament de Catalunya fruit de l'acord d'investidura subscrit entre els socialistes i ERC.

La reforma del finançament contempla que la Generalitat passi a recaptar cada vegada més impostos, començant per l'IRPF de l'exercici 2025, però mantenint una quota de solidaritat amb la resta de comunitats autònomes.

Núria Parlon, Interior

L'actual alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon, serà la consellera d'Interior, càrrec al qual arribarà de la mà del seu veí Josep Lluis Drapaire, amb qui tindrà com a primera missió resoldre la crisi en els Mossos d'Esquadra després de la fugida del expresident Carles Puigdemont.

El de Parlon (Santa Coloma de Gramenet, 1974) va ser el primer anunci de conseller que va fer Illa: en plena campanya electoral, va voler donar un cop d'efecte avançant que si aconseguia ser president situaria a l'alcaldessa al capdavant d'Interior i tornaria a posar al major Josep Lluis Drapaire -destituït com a cap de la policia autonòmica al desembre de 2021- en la primera línia del cos, aquesta vegada com a director general dels Mossos.

Parlon, referent dels socialistes en matèria de seguretat, ja coneix a Drapaire, que és veí de Santa Coloma, i fins i tot va arribar a sondejar-ho perquè fos el cap de la policia local de la ciutat.

Illa ha elogiat en múltiples ocasions les mesures en l'àmbit de la seguretat desenvolupades per Parlon a la seva ciutat, on s'han impulsat iniciatives com la recuperació dels serens.

Aquesta no serà la primera vegada que els seus camins es creuin, ja que la carrera de l'ara president està íntimament lligada amb la de la nova consellera d'Interior, que en 2016 va ser una de les persones clau perquè Illa fos nomenat secretari d'Organització del PSC, càrrec des del qual va emprendre el seu ascens que li ha portat fins a la presidència de la Generalitat.

Sílvia Paneque, Territori, Transició Ecològica i Habitatge

Sílvia Paneque (Girona, 1972) serà la consellera d'Acció Climàtica i Territori, i també la portaveu del nou Govern de Salvador Illa. Paneque, fins ara portaveu del grup socialista l'Ajuntament de Girona i diputada al Parlament, ha estat la cara visible del PSC sobre la sequera i va criticar la «manca de planificació» del govern sortint en aquesta qüestió.

En les últimes eleccions municipals, la llista que encapçalava Paneque va ser la més votada a la ciutat de Girona, però un pacte a tres bandes entre Guanyem, Junts i ERC la va deixar sense alcaldia.

Miquel Sàmper, Empresa i Treball

Miquel Sàmper serà el conseller d'Empresa i Treball en el nou executiu de Salvador Illa. Sàmper, provinent de Junts, va ser el titular d'Interior en el govern de Quim Torra, en substitució de Miquel Buch, i es va donar de baixa de Junts per discrepàncies amb el partit sobre la llei d'amnistia, el febrer d'aquest any.

Com a advocat, Sàmper es feia càrrec de la defensa de l'exconseller Lluís Puig. En els últims mesos se l'ha pogut veure en actes amb Salvador Illa i es va adherir a la plataforma de suport al líder socialista en les últimes eleccions al Parlament.

Ramon Espadaler, Justícia i Qualitat Democràtica

Ramon Espadaler serà el nou conseller de Justícia i Qualitat Democràtica del Govern de Salvador Illa. Espadaler substituirà Gemma Ubasart en el càrrec. L'exdirigent d'Unió Democràtica de Catalunya (UDC) i actual líder d'Units per Avançar -que s'ha presentat en coalició amb el PSC en els últims set anys- ja havia estat conseller d'Interior (2012-2015) en l'època d'Artur Mas i de Medi Ambient (2001-2003) en l'últim govern de Pujol.

Ramon Espadaler i Parcerisas (Sant Quirze de Besora, 1963) és llicenciat en Història per la UB i ha cursat estudis en Ciències Polítiques i Sociologia per la UAB. També ha estat tinent d'alcalde de Vic, de Sant Quirze de Besora i director general d'Administració Local entre 1999 i 2001.

Olga Pané, Salut

La doctora Olga Pané serà la nova consellera de Salut del Govern de Salvador Illa. Pané substituirà Manel Balcells en el càrrec. Olga Pané Mena (Barcelona, 1956) és experta en gestió sanitària i especialista en medicina del treball.

Va iniciar la seva trajectòria a la atenció primària -dirigint centres de l'Institut Català de la Salut (ICS) al Baix Llobregat- i posteriorment va ser gerent de l'Hospital d'Igualada, de la Fundació de Recerca en Atenció Primària Jordi Gol i del Parc de Salut Mar, que engloba l'Hospital del Mar, el de l'Esperança, el centre sociosanitari Fòrum i el centre de salut mental Emili Mira. Illa ja va proposar el seu nom com a consellera de Salut el 2021 quan va optar per primer cop a la presidència de la Generalitat.

Esther Niubó, Educació

La diputada del PSC en el Parlament Esther Niubó serà la nova consellera d'Educació i Formació Professional en el Govern de Salvador Illa, segons han avançat a EFE fonts socialistes.

Niubó (Barcelona, 1980), secretària d'Educació i Formació Professional del PSC, especialitzada en la carpeta educativa en la seva labor parlamentària, tindrà el repte d'elevar el rendiment dels alumnes catalans després dels mals resultats de l'Informe PISA.

Militant del PSC des de 2002, ha treballat com a analista en la secretaria de Política Europea i Internacional del partit (2001-2004) i com a assessora en el Parlament Europeu (2004-2009).

Dins de la direcció del PSC, ha estat secretària de política europea (2012-2014), ha realitzat funcions de portaveu del partit i va ser la número dos dels socialistes catalans en les eleccions al Parlament Europeu de 2014.

Va assumir la secretaria d'Educació de la comissió executiva del PSC en 2019, any en què també va ser triada regidora de l'Ajuntament de Castelldefels (Barcelona); de fet, és primera secretària del PSC de Castelldefels.

Com a diputada en el Parlament, ha estat portaveu socialista de la Comissió d'Educació, vicepresidenta de la Comissió de Cultura i de la Comissió d'Afers exteriors.

Francesc Xavier Vila, Política Lingüística

El secretari de Política Lingüística del Govern del republicà Pere Aragonès, Francesc Xavier Vila, serà el nou conseller de Política Lingüística del socialista Salvador Illa, que va pactar amb ERC la creació d'aquest Departament per a protegir i promoure el català, segons ha avançat el diari ARA i han confirmat a EFE fonts del PSC.

El nou conseller és expert en l'evolució històrica de les llengües en la societat catalana i en l'anàlisi de la seva projecció de futur, a més de catedràtic de Sociolingüística Catalana en la Universitat de Barcelona (UB),

Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (1989) i doctor en Lingüística per la Vrije Universiteit de Brussel·les (1996), Vila ha impartit docència en diverses universitats nacionals i estrangeres.

Sònia Hernández Almodóvar, Cultura

Sònia Hernández Almodóvar serà la nova consellera de Cultura, segons ha avançat Catalunya Ràdio. Hernández Almodóvar ha estat fins ara la directora general de Patrimoni Cultural en el govern de Pere Aragonès.

Berni Álvarez, Esports

Berni Álvarez serà el conseller d'Esports del govern socialista de Salvador Illa. Segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmat Diari Més, L'exjugador professional de bàsquet i l'actual regidor d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona passarà a formar part del nou executiu i estarà a càrrec de la primera conselleria d'Esports que crearà el nou president de la Generalitat, Salvador Illa.

Álvarez va néixer l'any 1971 a Reus, i va jugar vuit anys a la lliga ACB, al Palmesa València i al Caprabo Lleida. També va exercir com a entrenador del CBT durant 13 anys. És tècnic en esports i també té estudis en medicina.

El futur conseller va formar part del Comitè organitzador dels Jocs del Mediterrani. Durant els darrers quatre anys ha estat membre del Consell d'Administració de l'empresa Mercats de Tarragona, del Patronal Municipal d'Esports i del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, així com segon tinent d'alcalde de Tarragona.

Mònica Martínez Bravo, Drets Socials i Inclusió

L'economista i investigadora Mónica Martínez Bravo és l'escollida per ser nova consellera de Drets Socials i Inclusió al Govern d'Illa, segons ha avançat 'elDiario.es' i ha confirmat l'ACN de fonts coneixedores. Martínez Bravo, reconeguda per les seves investigacions en el camp de la igualtat d'oportunitats, és en l'actualitat secretària general d'Inclusió al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions encapçalat per Elma Saiz.

La nova consellera -que substituirà Carles Campuzano en el càrrec- és llicenciada en Economia per la UPF el 2004 i doctora en Economia pel Massachussets Institute of Technology (MIT). També ha estat professora del Centre d'Estudis Monetaris i Financers (CEMFI), de la Universitat Johns Hopkins i del MIT.

Eva Menor, Igualtat i Feminisme

Eva Menor, exalcaldessa de Badia del Vallès, serà la nova consellera d'Igualtat i Feminisme del Govern de Salvador Illa i substituirà Tània Verge en el càrrec. Advocada de professió, Menor havia renunciat fa un parell de mesos a l'alcaldia del municipi vallesà -que ostentava des del 2009- en ser escollida diputada al Parlament de Catalunya.

Eva Menor Cantador (Madrid, 1972) és llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Madrid el 1995, té un màster en pràctica jurídica per la Universitat de Barcelona i està especialitzada en dret penal, laboral i de família. Es va afiliar al PSC el 1998 i va iniciar la seva trajectòria a l'Ajuntament de Badia del Vallès l'any 2003, quan va ser elegida regidora de Cultura i Participació Ciutadana.

L'any 2007 va ser nomenada tinenta d'alcalde de l'àrea d'Economia i Hisenda, Recursos Humans i Serveis Generals. No va ser fins l'any 2009 quan es va convertir en alcaldessa del municipi, càrrec que ha revalidat en les eleccions municipals de 2011, 2015, 2019 i 2023. En la darrera ocasió, Menor va obtenir una àmplia majoria absoluta, amb 11 dels 17 regidors del ple.

Òscar Ordeig, Agricultura

El diputat i primer secretari del PSC de Lleida, Òscar Ordeig (Vic, 1978), serà el nou conseller d'Agricultura del Govern de Salvador Illa. Ha viscut molts anys a la Seu d'Urgell, d'on n'ha estat regidor a l'Ajuntament. És Doctor en Administració i Direcció d'Empreses i llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Ara viu a Lleida ciutat i substituirà al conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.

Entre d'altres, recupera el nom d'Agricultura per a la conselleria. Ordeig és diputat socialista del Parlament per Lleida des de 2014 i ha estat portaveu del grup parlamentari a les comissions d'Agricultura, Empresa i Sindicatura de Comptes. També ha tingut responsabilitats en matèria d'Esports.

Nuria Montserrat Pulido, Universitats i Recerca

Nuria Montserrat Pulido, bioenginyera especialitzada en cèl·lules mare i medicina regenerativa, serà la nova consellera de Recerca i Universitats en el govern d'Illa, segons ha informat SER Catalunya. Montserrat Pulido és professora d'investigació ICREA i lidera un grup d'investigació a l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya.

Jaume Duch, Unió Europea i Acció Exterior

Jaume Duch, actual director general de Comunicació i Portaveu del Parlament Europeu, serà el nou conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, segons ha avançat La Vanguardia.

Ferran Pedret, president del grup parlamentari

Ferran Pedret serà el nou president del grup parlamentari del PSC-Units per Avançar al Parlament de Catalunya, en substitució de Salvador Illa. Pedret és un dels homes de màxima confiança del nou president de la Generalitat, defensor del federalisme, representa l'ala més a l'esquerra del PSC.

L'anterior legislatura va ser secretari primer de la Mesa del Parlament i ha estat un dels negociadors de l'acord d'investidura amb ERC. El barceloní és diputat al Parlament des de l'any 2012, la legislatura anterior va ser secretari primer de la Mesa i ha ocupat diversos càrrecs dins el PSC com el de portaveu o el de secretari de l'àrea de millora de l'autogovern i acció federal, actualment.

En un missatge a X, Ferran Pedret s'ha mostrat «molt honorat» per la proposta. «Farem tot allò al nostre abast per avançar en el programa de la tercera gran transformació de Catalunya», ha afirmat.

