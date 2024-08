Comença el ple d'investidura de Salvador Illa al Parlament amb la incògnita d'on és Puigdemont

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Parlament ha començat el ple que ha de servir per investir Salvador Illa nou president de la Generalitat. La sessió se celebra dins d'un Palau del Parlament blindat pels Mossos, que han tancat la majoria d'accessos al Parc de la Ciutadella per les mobilitzacions pel retorn de Carles Puigdemont, que en començar el ple no se sap on és, després de desaparèixer després de l'acte de benvinguda.

S'espera que el ple duri unes set o vuit hores. El primer d'intervenir-hi és Illa, que no té límit de temps. A partir d'aquí, se suspendrà la sessió durant un temps «raonable», segons el president del Parlament, Josep Rull, perquè els grups parlamentaris puguin preparar les seves rèpliques.

Un cop hagin respost totes les formacions el candidat pot tornar a respondre, i aquí pot escollir si fer-ho en conjunt a tots els grups o individualment. D'aquesta segona manera obriria una nova ronda de torns on cada grup tindria el mateix temps que Illa i s'allargaria considerablement la durada del ple. Aquesta serà, però, una decisió del mateix Illa.

Et pot interessar