Puigdemont reapareix a Barcelona després de gairebé 7 anys d'exili

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Carles Puigdemont ha reaparegut aquest dijous al matí a l'Arc de Triomf de Barcelona després de gairebé set anys a l'exili a Bèlgica. L'expresident ha arribat poc abans de les 9 del matí al passeig Lluís Companys per a la «rebuda institucional» organitzada per Junts i entitats independentistes, i també amb representants d'ERC, la CUP i del Govern de l'1-O.

«Avui he vingut aquí per a recordar-los que encara som aquí, perquè no tenim dret a denunciar». Abans d'intentar accedir al Parc de la Ciutadella, blindat pels Mossos, el cap de files de Junts ha admès que «avui molts festejaran que sigui detingut», però ha fet una crida a «preparar noves oportunitats» després de la investidura d'Illa.

Puigdemont ha recordat que fa set anys que hi ha en marxa una persecució que ha afectat «la vida de milers de persones» només pel fet de ser «independentistes» o «parlar el català». «La repressió ha fet molts estralls i en continuarà fent mentre no s'aturi la politització de la justícia», ha reblat, «mentre quatre jutges manin més que un Parlament, es permeti al PP controlar la sala segona del Suprem per la porta del darrere i Vox exerceixi d'acusació particular per perseguir dissidents polítics».

Una conjuntura que ha admès que ha fet «molt mal» i que precisament per aquest motiu avui ha vingut aquí per recordar que «encara som aquí». «El dret a l'autodeterminació pertany als pobles i ningú des de la política pot renunciar a un dret que és col·lectiu», ha insistit durant el seu discurs. Puigdemont ha afegit que hi ha «molts que avui pensen festejar» la seva detenció i que es «pensen» que aquest «escarni» dissuadirà a la gent.

«Però s'equivoquen», ha subratllat, «i en el seu error arrossegaran una vegada més la credibilitat de la democràcia espanyola, encara que això els importa ben poc». «Ni és, ni era, ni serà mai un delicte fer un referèndum, com tampoc obeir el mandat del Parlament de Catalunya», ha afegit. Precisament, per acabar la seva intervenció, l'expresident s'ha referit al Ple d'aquest matí, en el qual ha de ser investit el socialista Salvador Illa.

«Nosaltres som aquells que allò que aprova el Parlament, ens agradi o no, ho respectem i hem de fer la nostra. En els dies difícils hem de fer-nos costat com mai i saber preparar noves oportunitats perquè en tindrem», ha afirmat, «no sé quan ens tornarem a veure, però quan això passi que puguem tornar a cridar junts: Visca Catalunya lliure».

L'acte de rebuda de Puigdemont ha començat a quarts de nou del matí al Passeig Lluís Companys de Barcelona, ben bé davant de l'Arc de Triomf. Segons la Guàrdia Urbana, unes 3.500 persones han acudit a la cita, molts d'ells amb pancartes, caretes de l'expresident i banderes. Un cop conclosa la seva reaparició, l'expresident de la Generalitat ha abandonat la comitiva que ha baixat en direcció al Parlament.

En aquesta s'ha pogut veure la presidenta de Junts, Laura Borràs, els expresidents de la Generalitat, Artur Mas i Quim Torra, l'actual president del Parlament, Josep Rull, els diputats de Junts i l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, entre d'altres.

Et pot interessar