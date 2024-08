Junts demana una condemna de les «forces democràtiques» contra la «rebel·lió» del Suprem si Puigdemont és detingut

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El líder del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, ha reclamat una condemna de «no només les forces independentistes sinó el conjunt de les forces democràtiques» en cas que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont sigui detingut.

En roda de premsa aquest dimarts, Batet ha denunciat l'«actitud de rebel·lió» que creu que ha adoptat el Tribunal Suprem no aplicant l'amnistia a Puigdemont, que té previst de tornar aquesta setmana coincidint amb el debat d'investidura del primer secretari del PSC, Salvador Illa, com a nou president de la Generalitat. És un fet «molt greu», ha dit, que «una llei d'amnistia aprovada democràticament pel Congrés dels Diputats els jutges del TS decideixin no aplicar-la».

Després que el secretari general de Junts, Jordi Turull, hagi demanat aquest mateix dimarts que se suspengui el ple d'investidura si Puigdemont és detingut, Batet no ha aclarit si ja ho han traslladat formalment al president del Parlament, Josep Rull, ni durant quant temps voldrien mantenir aquesta suspensió: «No volem anticipar escenaris». El termini per investir un president de la Generalitat s'acaba el 26 d'agost i si s'arriba a aquesta data sense haver-ne nomenat un es convocarà una repetició electoral per a l'octubre.

Batet ha comparegut davant de la premsa després de reunir-se, acompanyat de la portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, amb Rull. S'han trobat en el marc de la ronda de consultes que el president del Parlament està fent abans de convocar un ple per escollir el nou president de la Generalitat i després de l'aval d'ERC i de les seves joventuts a l'acord amb el PSC. En valorar la trobada, ha assumit que, si Illa és investit, ells seran la «primera força de l'oposició» i també la «primera força d'estricta obediència catalana».

Segons Junts, Illa «governarà d'esquena a una important part de Catalunya» fruit d'un «pacte de circumstàncies i de necessitats partidistes». El Govern en solitari del PSC, ha criticat, serà el primer «íntegrament i exclusiva format per una força política de clara dependència espanyola».

Et pot interessar: