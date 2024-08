Jovent Republicà trencarà la disciplina de vot «si ERC té temptacions de complaure el PSC»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Jovent Republicà avisa que trencarà la disciplina de vot del grup parlamentari durant la legislatura si creuen que «en algun moment ERC té temptacions de complaure coses al PSC que ens semblen insuficients». Així ho assegura la seva diputada al Parlament, Mar Besses, en una entrevista a l'ACN, l'endemà que les joventuts republicanes decidissin en un Consell Nacional avalar la investidura de Salvador Illa amb un «sí crític».

Besses hi veu una «oportunitat històrica» que volen aprofitar per a condicionar el futur Govern de la Generalitat i també de moure ERC cap a les seves posicions. «No ens hem trobat mai que trencar el sentit del vot comportés fer caure la majoria parlamentària», admet.

Amb el «sí crític», Mar Besses indica que «no es refien» del candidat socialista, però assenyala que fan «un vot de confiança per començar a jugar la partida» durant la legislatura amb la JERC «en un moment molt històric». En aquest sentit, avança que, «si som determinants per a una investidura, ho serem al llarg de la legislatura». I afegeix en aquest sentit: «Ara el moviment que toca és condicionar aquest possible Govern i arrossegar el PSC a allò que sabem que no vol fer».

La diputada republicana assenyala que no és el primer cop que trenquen la disciplina de vot, i que ja ho van fer en el passat reprovant el conseller Miquel Buch o posicionament contra els Jocs d'hivern o l'ampliació de l'aeroport del Prat. I volen continuar fent-ho: «Serem la garantia de moure ERC cap a allò que el Jovent Republicà creu».

Entre les «línies vermelles», el Jovent Republicà situa la qüestió de l'habitatge i la garantia que els joves «puguin desenvolupar el seu projecte de vida». En aquesta línia, lamenten que, durant l'anterior legislatura, «el PSC massa cops ha anat a buscar a Junts per tombar propostes que ens feien avançar».

Defensa de l'acord amb el PSC

Durant l'entrevista, Besses admet que «tots els escenaris eren dolents per a nosaltres», però defensen el pacte assolit entre ERC i el PSC. En aquest sentit, recorda que la JERC havia posat tres qüestions damunt la taula: «l'autodeterminació, garantir les polítiques que havien començat amb el Govern d'ERC i una defensa molt clara i nítida de la llengua catalana».

«En certa manera, queden recollits en aquest acord d'investidura entre el PSC i ERC. No en els termes que ens agradaria, però és significatiu la proposta que es fa per avançar en l'autodeterminació», valora la diputada, en referència a la Convenció nacional per a la resolució del conflicte polític.

Pel que fa al procés intern de decisió, Mar Besses assenyala que ha estat «complex» i que hi ha hagut molt debat intern. I nega que hi hagi hagut «pressions» per part de la direcció d'ERC, a qui «agraeixen» que hagi respectat el seu procés intern.

