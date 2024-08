Puigdemont, després de l'acord ERC-PSC: «La detenció serà una possibilitat real d'aquí a molt pocs dies»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha valorat la decisió de la militància d'ERC d'investir el candidat socialista, Salvador Illa, i ha assegurat que això «fa que la detenció sigui una possibilitat real d'aquí a molts pocs dies».

En una extensa carta publicada aquest dissabte a X, Puigdemont reitera la seva voluntat de tornar a Catalunya pel debat d'investidura i ha assegurat: «Així com anar a l'exili va ser una decisió política, tornar-ne també ho és».

«Si em detenen no serà pas la primera vegada. El fet rellevant no serà aquest. El fet veritablement important serà l'evidència que a Espanya les amnisties no amnistien i que hi ha jutges disposats a desobeir la llei», ha apuntat el 130è president de la Generalitat.

