Els CDR convoquen una mobilització dilluns al matí contra la investidura d'Illa

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Comitès de Defensa de la República (CDR) han convocat per dilluns al matí una mobilització en contra de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. La convocatòria és a les vuit del matí davant de l'estació de França de Barcelona i arriba poques hores després de l'aval de la militància d'ERC al pacte amb el PSC per a la investidura del candidat socialista.

En un missatge a X, els CDR criden a mobilitzar-se a «tot l'independentisme» en contra de «l'unionisme del 155 que ocuparà la presidència de la Generalitat amb l'acord d'ERC». L'ANC ha donat suport a la mobilització, tot i que no la convoca, i ha fet arribar un correu als seus socis del Barcelonès informant de la convocatòria.

Els CDR s'han mostrat molt crítics amb l'aval de la militància d'ERC al pacte amb el PSC. Consideren que el partit està «podrit de dalt i esberlat de baix» i consideren que «al 50% d'independentistes que encara hi ha els queda l'opció de netejar el partit o fer-lo caure».

La militància d'ERC va avalar aquest divendres l'acord amb el PSC per investir Illa amb el 53,5% dels vots. Concretament, 3.397 afiliats van votar a favor del pacte, mentre que 2.847, un 44,8%, el van rebutjar.

Et pot interessar: