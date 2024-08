Rovira avisa que el sí d'ERC serà «vigilant i exigent» i diu que garantiran que compleixi l'acord

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha qualificat la decisió de la militància d'ERC d'avalar la investidura d'Illa com «un 'sí' vigilant i exigent». Després que la consulta a la militància hagi constatat la divisió al partit, amb el 53,5% a favor del pacte i el 44,8%, en contra. «No és un 'sí' ni gratuït ni absolut» ha advertit Rovira.

Segons la secretària general, aquests resultats «ajustats» demostren la «desconfiança» de la militància en el compliment de l'acord i ha assegurat que, des de l'oposició parlamentària, garantiran que els compromisos adquirits es compleixin. Rovira ha celebrat l'elevada participació a la consulta, del 77%, i ha assegurat que dies com el d'avui demostren que «militar a ERC és útil i té més sentit que mai».

El 53,5% dels militants que han participat a la consulta han avalat el preacord amb el PSC. Concretament, 3.397 militants han votat a favor del pacte, mentre que 2.847 (44,8%) l'han rebutjat. Hi ha votat el 77% dels 8.226 militants que tenien dret a vot, un total de 6.349 persones.

PSC i ERC van anunciar el preacord el dilluns d'aquesta mateixa setmana. Com a punt principal del pacte hi ha l'acord per a un nou sistema de finançament que permetria que Catalunya recaptés i gestionés tots els impostos. A més, el pacte inclou una Convenció Nacional per a la resolució del conflicte polític, la regulació dels lloguers de temporada, d'habitacions i d'HUTs i la creació de l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya, entre altres qüestions.

