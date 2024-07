Puigdemont referma que serà al Parlament «peti qui peti» per la investidura: «Només un cop d'estat ho podrà impedir»

Carles Puigdemont ha refermat aquest dissabte el seu compromís de tornar de l'exili «peti qui peti» per al pròxim debat d'investidura al Parlament, encara que sigui el de Salvador i que pugui ser detingut.

«Només un cop d'estat em podrà impedir de ser-hi», ha assegurat en un acte a Els Banys i Palaldà, a la Catalunya Nord, on han celebrat els quatre anys de la fundació de Junts. Davant d'unes 2.500 persones segons el partit, l'expresident també ha instat les «autoritats» a perseguir els jutges que no apliquin la llei d'amnistia i a «impedir una detenció que seria il·legal i arbitrària». Durant l'acte, els dirigents de Junts també s'ha compromès a «fer tot el que podem» per impedir que Illa sigui investit.

En un context marcat per la recta final de les negociacions entre el PSC i ERC per a la investidura de Salvador Illa, el candidat de Junts ha volgut refermar la seva promesa, malgrat que algunes persones properes li hagin traslladat «preocupació» per una eventual detenció. «La meva obligació és anar al Parlament si hi ha debat d'investidura. Jo hi seré, president», ha assegurat dirigint-se al president de la cambra, Josep Rull.

Davant aquestes preocupacions, Puigdemont ha defensat que «la decisió de tornar no serà personal, sinó política», i que així ho faran després de més de set anys d'exili. «Ho mantenim: no hi haurà més campanyes electorals a l'exili. Les pròximes campanyes seran a Catalunya, i jo hi seré, peti qui peti, li pesi a qui li pesi», ha dit.

«Quan un parlament democràtic pren una decisió, vota una llei i entra en vigor, els jutges tenen l'obligació d'aplicar-la», ha advertit el cap de files de Junts. Per això, ha «esperat» que el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, «perseguirà» els magistrats que no l'apliquin, i també que «les autoritats impediran una detenció il·legal i arbitrària».

A més dels obstacles de la judicatura, Puigdemont també ha alertat de «l'amenaça real d'un Govern presidit per la versió més espanyolista del PSC, molt més proper al que representa Borrell que el que representava el president Montilla, i als antípodes del que representava Pasqual Maragall».

Trias: «Illa sempre us clavarà una punyalada per l'esquena»

El quart aniversari de la fundació de Junts ha coincidit la mateixa setmana que l'exalcalde Xavier Trias ha plegat de l'Ajuntament de Barcelona i Josep Lluís Cleries com a portaveu de Junts al Senat. La cúpula de Junts els ha agraït la feina feta.

En el seu parlament, Trias ha aprofitat per a advertir que no es poden refiar del PSC. «No us refieu mai d'una persona que es diu Collboni, però no us fieu mai especialment d'un senyor que es diu Salvador Illa», ha afirmat l'exalcalde, que ha reblat: «Molt bona cara, molts bons gestos, però us clavarà sempre una punyalada per l'esquena».

En la mateixa línia, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha recollit el guant contra Salvador Illa: «Ho farem tan bé perquè una persona que no és de fiar, que només porta el PSOE al cap i al cor, capaç de vendre l'ànima, avalador de la feixista de SCC, no sigui president. Farem tot el que podem per impedir-ho».

Borràs interpel·la ERC i la CUP

L'acte també ha coincidit la mateixa setmana que Junts ha tombat al Congrés dels Diputats el sostre de despesa del govern espanyol i la reforma de la llei d'estrangeria. «Nosaltres no hem de triar entre el PSOE i el PP. Aquesta setmana els ha quedat ben clar que no estem en cap bloc i que només defensem Catalunya i els catalans», ha reivindicat Turull.

Per la seva part, la presidenta del partit, Laura Borràs, ha volgut dirigir-se «als companys d'ERC, la CUP, els abstencionistes, els desencantats i els decebuts» per fer pinya. «Donem-nos la mà com vam fer a la Via Catalana. Els de Junts hi som sense retrovisors, sense retrets, amb tota la força que ens han volgut perdre», ha dit.

