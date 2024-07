Injecten 30.000 litres d'aigua al vagó incendiat a Girona i el confinament es manté fins al migdia

Els Bombers han començat a injectar 30.000 litres d'aigua al vagó del tren de mercaderies que s'ha incendiat al Mas Gri de Girona per treure'n el gas liquat i mantenen el confinament fins al migdia.

El cap de guàrdia de la Regió d'Emergències i responsable de l'operatiu, Ferran Julià, explica que el gas que encara queda a dins del vagó «crema de manera latent, com una espelma», i que amb l'operació -que es preveu que duri unes tres hores- es vol acabar-lo de treure i permetre que el vagó es pugui desplaçar amb seguretat per alliberar la via.

«El perill no és massa elevat, però per precaució demanem a la gent que no surti de casa», ha explicat Julià. Els trens de l'R11 i l'RG1 no circulen entre Girona i Caldes i es fa transport alternatiu.

L'incendi al vagó de mercaderies que transportava gas liquat manté acordonada tota la zona del Mas Gri, on la Policia Municipal desvia el trànsit i tant els seus agents com els mossos s'asseguren que cap veí surti de casa seva. Aquesta situació, segons les previsions dels Bombers, es mantindrà com a mínim fins al migdia, fins que duri tot l'operatiu que ha de permetre alliberar el gas liquat que encara queda dins el vagó.

El cap de guàrdia de la Regió d'Emergències ha explicat que aquesta matinada, «la caiguda de la catenària» ha obert una esquerda damunt el vagó que transportava gas inflamable i s'ha produït «un dard de foc». Durant tota la nit, els Bombers han treballat per evitar mals majors i poder treure el gas liquat que hi ha al vagó.

Ara, Ferran Julià ha precisat que tot i que la cisterna està buida, «encara no està neutralitzada», perquè hi ha part del producte que crema de manera latent, «com si fos una espelma». Per alliberar-lo, i assegurar-se del tot que la cisterna no comporta cap perill, els Bombers han començat a injectar-hi aigua a poca pressió fins a omplir-la del tot. En total, hi han d'abocar 30.000 litres.

«Això permetrà desplaçar el vagó amb seguretat», ha concretat el cap de guàrdia de la Regió d'Emergències. Es preveu que l'operació s'allargui durant unes tres hores, durant les quals es mantindrà el confinament dels veïns de la zona en un radi de 200 metres (els dels pisos del tram final del carrer Barcelona i les cases del carrer Reggio Emilia des de l'encreuament del carrer Manuel de Cazurro).

«Ara mateix el gas liquat crema molt poquet i el tenim controlat; el perill no és massa elevat però per precaució, mantenim el confinament i demanem als veïns que tinguin paciència», ha explicat Ferran Julià.

El cap dels Bombers també ha explicat que desconeixen el per què la catenària ha caigut damunt el tren de mercaderies. «Sabem que ha fet un arc voltaic i que ha tallat la cisterna, però la causa no», ha concretat Julià, en referència a l'esquerda que s'ha obert al vagó.

Un cop s'acabi l'operatiu i es garanteixi la seguretat, correspondrà als gestors ferroviaris moure el tren de mercaderies de la zona. La resta de vagons del comboi no s'han vist afectats. L'incendi i la caiguda de tensió, però, sí que han comportat que no circuli cap tren entre Girona i Caldes de Malavella (Selva). Aquí, Renfe ha habilitat un servei alternatiu amb autobusos per cobrir el trajecte mentre duri la incidència.

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, que s'ha desplaçat fins al lloc de l'operatiu, ha admès que el fet que aquest dijous sigui festiu local -és Sant Jaume- ha permès «que la situació sigui més fàcil de controlar i la gent s'ho agafi amb més calma». L'alcalde ha dit que caldrà veure els motius pels quals la catenària «va caure damunt del tren» i es va originar l'incendi, i ha demanat als veïns tenir paciència i estar-se a casa, «perquè encara que tot apunti que el risc és petit, sempre va bé tenir un punt de precaució».

